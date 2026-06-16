Σε υψηλό 31 ετών αύξησε τα επιτόκια η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας

Σε υψηλό 31 ετών αύξησε την Τρίτη τα επιτόκια η Τράπεζα της Ιαπωνίας, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ακόμη και μετά την ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Η Κεντρική Τράπεζα, της τέταρτης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο, αύξησε το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, στο 1,0%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 1995, σηματοδοτώντας την πρώτη αύξηση από τον Δεκέμβριο του 2025.

Η ευρέως αναμενόμενη απόφαση ακολούθησε τις αυξήσεις των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά και στην Ινδονησία την περασμένη εβδομάδα, αφού η σύγκρουση στο Ιράν προκάλεσε οικονομικό χάος και άνοδο των τιμών παγκοσμίως.

Με τον πληθωρισμό των ΗΠΑ να βρίσκεται σε υψηλό τριετίας, αυξάνονται οι προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα ακολουθήσει το παράδειγμά της ιαπωνικής κεντρικής τράπεζας, αν και όχι στην πρώτη συνεδρία του νέου επικεφαλής της Fed Kevin Warsh για τον καθορισμό των επιτοκίων, που θα γίνει αυτή την εβδομάδα.

«Ενώ οι υψηλότερες τιμές του αργού πετρελαίου ασκούν καθοδική πίεση στην οικονομική δραστηριότητα, η οικονομία έχει γενικά υποστηριχθεί από παράγοντες όπως τα υψηλά επίπεδα εταιρικών κερδών και τη βελτίωση της κατάστασης στην απασχόληση και το εισόδημα», αναφέρει η Τράπεζα της Ιαπωνίας.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) στην Ιαπωνία έχει υποχωρήσει κάτω από το 2% εν μέρει λόγω των κρατικών επιδοτήσεων της ενέργειας.

Ωστόσο, οι αυξήσεις των αυξήσεων που προκύπτουν από την άνοδο των τιμών του αργού πετρελαίου «προχωρά με σχετικά γρήγορο ρυθμό στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών καταναλωτή σε ένα ευρύ φάσμα ειδών», προσθέτει η κεντρική τράπεζα.

«Σε αυτό το πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεσοπρόθεσμες έως μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό συνέχισαν να αυξάνονται, υπάρχει κίνδυνος ο υποκείμενος πληθωρισμός να αποκλίνει προς τα πάνω, σε επίπεδο πέραν του στόχου σταθερότητας των τιμών του 2%», σημειώνει.

Κοιτάζοντας μπροστά, η Τράπεζα της Ιαπωνίας αναφέρει ότι θα «συνεχίσει να αυξάνει το επιτόκιο πολιτικής και να προσαρμόζει το εύρος της νομισματικής διευκόλυνσης».

«Σε αυτό το πλαίσιο, θα εξετάσει το χρονοδιάγραμμα και τον ρυθμό της προσαρμογής, παρακολουθώντας παράλληλα στενά τον αντίκτυπο της μελλοντικής πορείας της κατάστασης στη Μέση Ανατολή στην οικονομική δραστηριότητα και στις τιμές της Ιαπωνίας», αναφέρει.

(ΚΥΠΕ-AFP/ΚΣΤ/ΑΓΚ)