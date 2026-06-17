Βρετανία: Η Deloitte σχεδιάζει εθελοντικές αποχωρήσεις έως και 175 ελεγκτών

Η Deloitte UK σχεδιάζει εθελοντικές περικοπές θέσεων εργασίας στο τμήμα ελέγχου της, καθώς η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα αποχωρήσεων προσωπικού και στάσιμα έσοδα.

Η εταιρεία προσφέρει πακέτα εθελοντικής αποχώρησης σε αριθμό εργαζομένων ως απάντηση στα χαμηλά ποσοστά αποχώρησης προσωπικού στην ελεγκτική της δραστηριότητα, ανέφερε εκπρόσωπος της Deloitte σε δήλωση που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα σχέδια ενδέχεται να επηρεάσουν έως και 175 ελεγκτές, συμπεριλαμβανομένων διευθυντικών στελεχών και βοηθών διευθυντών, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα και ζήτησε να μην κατονομαστεί, καθώς συζητούσε ιδιωτικές πληροφορίες.

Πολλές εταιρείες συμβούλων και λογιστικών υπηρεσιών στρέφονται σε περικοπές θέσεων εργασίας προκειμένου να αντισταθμίσουν τα χαμηλότερα επίπεδα φυσικής αποχώρησης προσωπικού. Η ανταγωνίστρια της Deloitte στις Big Four, KPMG, προχώρησε φέτος στην απόλυση εκατοντάδων ελεγκτών, επικαλούμενη τα χαμηλά ποσοστά αποχωρήσεων λόγω της δύσκολης κατάστασης στην αγορά εργασίας.

Η Deloitte UK είχε προχωρήσει σε απολύσεις συμβούλων το 2024 και σε περικοπές υποστηρικτικού προσωπικού πέρυσι, ως απάντηση στην επιβράδυνση της αγοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών, μεταδίδει το Bloomberg.

Οι εταίροι της Deloitte στο Hνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία έλαβαν κατά μέσο όρο αύξηση αποδοχών 4% για τη χρήση που ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2025, με τη μέση αμοιβή να διαμορφώνεται στα 1,05 εκατ. στερλίνες (1,4 εκατ. δολάρια).

Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας υποχώρησαν κατά 1%, στα 5,68 δισ. στερλίνες, κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, ενώ τα έσοδα από τις δραστηριότητες ελέγχου και διασφάλισης αυξήθηκαν κατά 3%, στα 969 εκατ. στερλίνες.

Πηγή: newmoney.gr