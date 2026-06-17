Απώλειες 13,3% για τον τουρισμό το πεντάμηνο

Ο αριθμός αφίξεων στην Κύπρο το Μάιο ανήλθε σε περίπου 455.000 επισκέπτες, μειωμένος κατά καταγράφει μείωση της τάξης του 4,9% σε σχέση με τον Μάιο του 2025 και αυξημένος κατά 8,1% σε σχέση με τον Μάιο του 2024.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2026, καταγράφεται μείωση της τάξης του 13,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, και μείωση της τάξης του 0,4% σε σύγκριση με το έτος 2024.

Τα παραπάνω δεδομένα ερμηνεύονται από το υφυπουργείο Τουρισμού ως ενδείξεις ομαλοποίησης της κατάστασης στον τουρισμό.

«Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Στατιστικής Υπηρεσίας για τις αφίξεις τουριστών του μήνα Μάιο, επιβεβαιώνει την σταδιακή ανάκαμψη του τομέα του τουρισμού στη χώρα μας", σχολίασε ο υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής

«Εκείνο», προσθέτει, «που είναι σημαντικό, είναι ότι ο τουρισμός της χώρας μας, επιστρέφει σε σταθερή τροχιά, αφήνοντας πίσω του τα γεγονότα του Μαρτίου και τον αρνητικό αντίκτυπο που προκλήθηκε την συγκεκριμένη χρονική περίοδο και τις μετέπειτα εβδομάδες».

Ο κ. Κουμής προβαίνει και σε έναν απολογισμό των δράσεων και των πρωτοβουλιών που αναλήφθηκαν, με έμφαση στη διατήρηση της αεροπορικής συνδεσιμότητας.

Αναλυτικά αναφέρει:

«Ως κυβέρνηση και ως Υφυπουργείο Τουρισμού, κληθήκαμε να διαχειριστούμε μία πρωτόγνωρα αρνητική κατάσταση, ίσως την δυσκολότερη κατάσταση των τελευταίων δεκαετιών, εξαιρουμένης βεβαίως της περιόδου της πανδημίας που παρέλυσε ο παγκόσμιος τουρισμός, αφού εκτός της αρνητικής επίδρασης των γεωπολιτικών εντάσεων, ο τομέας του τουρισμού, επηρεάστηκε και από την συζήτηση σε σχέση με την στενότητα διάθεσης αεροπορικών καυσίμων. Ευθύνη και καθήκον μας, ήταν να διαφυλάξουμε την αεροπορική συνδεσιμότητα της χώρας μας, τις μακροχρόνιες συνεργασίες με στρατηγικούς συνεργάτες της χώρας μας, αλλά πρωτίστως, την άριστη φήμη της χώρας μας ως ενός ασφαλούς και σίγουρα ανταγωνιστικού τουριστικού προορισμού».

«Τους τελευταίους τρεις και πλέον μήνες, αποδώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην διαφύλαξη του ισχυρού διεθνούς ονόματος της χώρας μας ως τουριστικού προορισμού, προχωρώντας σε διαδικτυακή προβολή ενισχυμένου χαρακτήρα σε 27 χώρες, φιλοξενώντας στην χώρα μας ξένους δημοσιογράφους και influencers, και προβαίνοντας σε σειρά άλλων ενεργειών, όπως συναντήσεις και παρουσιάσεις στο εξωτερικό, και επενδύοντας γι’ ακόμη μια φορά στις στρατηγικές συνεργασίες.

Παραμένουμε σε εγρήγορση, συνεχίζοντας τις ενέργειές μας το επόμενο χρονικό διάστημα με αμείωτη ένταση και με απώτερο σκοπό την ελαχιστοποίηση των όποιων απωλειών για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ξεκινώντας ταυτόχρονα προετοιμασία για το 2027».