Εντός Ιουνίου το αίτημα στην ΕΤΕπ για χρηματοδότηση του GSI

Eντός Ιουνίου αναμένεται να κατατεθεί επίσημα το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη χρηματοδότηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI), έκανε γνωστό ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, στη συνέντευξη Τύπου για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ύψους 1 δισ. ευρώ.

Το αίτημα, που αποτελεί συνέχεια της σχετικής συμφωνίας Ελλάδας - Κύπρου, αφορά δάνειο ως 1 δισ. ευρώ, δηλαδή ως το 50% του προϋπολογισμού του έργου (1,9 δισ. ευρώ). Σύμφωνα με εκτιμήσεις της διοίκησης του ΑΔΜΗΕ, η αξιολόγηση και η απάντηση από την ΕΤΕπ αναμένεται πριν το τέλος της χρονιάς.

Ο επικεφαλής του Διαχειριστή, Μάνος Μανουσάκης, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την έγκριση του δανείου και τόνισε ότι το έργο είναι ήδη γνωστό στην Τράπεζα, γεγονός που επιταχύνει τις διαδικασίες. Η έγκριση θα ανοίξει το δρόμο για την επανεκκίνηση των εργασιών.

Η έγκριση της χρηματοδότησης αναμένεται να ενεργοποιήσει και τις απαραίτητες διαδικασίες από την κυπριακή πλευρά, μεταξύ των οποίων και η ανάκτηση δαπανών. Παράλληλα, θα επιτρέψει την επανέναρξη των ερευνών βυθού για τη χάραξη του καλωδίου, οι οποίες είχαν διακοπεί το καλοκαίρι του 2024 λόγω γεωπολιτικών εντάσεων και παρεμβάσεων της Τουρκίας σε διεθνή ύδατα. Εκκρεμεί περίπου το 40% των μελετών σε διεθνή ύδατα ανοικτά της Κάσου.

Σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής αποτελεί και το άνοιγμα του έργου σε νέους επενδυτές. Ο ΑΔΜΗΕ επαναλαμβάνει ότι, πέραν της συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπάρχει περιθώριο εισόδου και διεθνών κεφαλαίων στο μετοχικό σχήμα, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα και τη χρηματοδοτική βάση του έργου.





Με πληροφορίες από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης energypress.gr και businessdaily.gr