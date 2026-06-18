Κεραυνός για τηλεργασία στο δημόσιο: Δεν υπάρχει ανάγκη για χαλάρωση κριτηρίων

Δεν εντοπίζεται στο παρόν στάδιο, ανάγκη αναθεώρησης ή χαλάρωσης των προϋποθέσεων για την τηλεργασία στο δημόσιο, σημειώνει ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός.

Ο κ. Κεραυνός σε απάντησή του σε ερώτηση του βουλευτή Πρόδρομου Αλαμπρίτη, αναφέρει ότι οι προϋποθέσεις εφαρμογής της τηλεργασίας δεν έχουν τεθεί με σκοπό να αποτρέψουν την αξιοποίησή της, αλλά για να διασφαλίσουν την εφαρμογή της υπό συνθήκες ασφάλειας των υπηρεσιακών εγγράφων και πληροφοριών, σύμφωνα με τις πολιτικές κυβερνοασφάλειας, καθώς και για τη διασφάλιση της ορθής και απρόσκοπτης λειτουργίας των Υπηρεσιών.

Για τον λόγο αυτό, επισημαίνει, «δεν εντοπίζεται, στο παρόν στάδιο, ανάγκη αναθεώρησης ή χαλάρωσης των εν λόγω προϋποθέσεων».

Ο κ. Αλαμπρίτης στα ερωτήματα που έθεσε, ζητούσε ενημέρωση κατά πόσο οι υφιστάμενες προδιαγραφές και τεχνικές απαιτήσεις (π.χ. εξοπλισμός, πρόσβαση σε συστήματα) λειτουργούν αποτρεπτικά για την ευρύτερη εφαρμογή της τηλεργασίας, εάν υπάρχει πλάνο αναβάθμισης του τεχνικού εξοπλισμού, ώστε να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που έχουν τεθεί και εάν υπάρχει σχεδιασμός για αναθεώρηση ή χαλάρωση των κριτηρίων, ώστε να διευρυνθεί η δυνατότητα συμμετοχής περισσότερων εργαζομένων στο σύστημα τηλεργασίας.

Στην ερώτησή του ο βουλευτής, αναφέρθηκε σε παράπονα που διατυπώνονται από εργαζομένους, ότι η εφαρμογή της τηλεργασίας φαίνεται να είναι περιορισμένη λόγω αυστηρών προϋποθέσεων και τεχνικών ή διοικητικών περιορισμών (π.χ. απαίτηση εξοπλισμού, περιορισμοί πρόσβασης σε συστήματα και έγκριση από προϊσταμένους).

Βάσει των περιορισμών, επισημαίνει ο υπουργός, στο πρώτο στάδιο εφαρμογής της τηλεργασίας, οι υπάλληλοι, που στο πλαίσιο των καθηκόντων τους απαιτείται να χρησιμοποιούν εξειδικευμένα πληροφοριακά συστήματα, δεν μπορούν να τηλεργάζονται, δεδομένου ότι για την εξ αποστάσεως πρόσβαση σε αυτά απαιτείται αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής της δημόσιας υπηρεσίας για σκοπούς ασφάλειας των εγγράφων και πληροφοριών.

Προς τον σκοπό αυτό, προσθέτει, προωθείται η υλοποίηση έργου από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, το οποίο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του, αναμένεται να υλοποιηθεί τέλος του 2026.

Επισημαίνεται σχετικά ότι, με την υφιστάμενη τεχνολογική υποδομή είναι εφικτή η εξ αποστάσεως πρόσβαση μόνο στο Σύστημα Αυτοματοποίησης Γραφείου (eOASIS).

Συλλογή στοιχείων μετά το τέλος του έτους

Παράλληλα, ο υπουργός απαντώντας σε ερωτήματα, για το πόσες αιτήσεις για τηλεργασία έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα στη δημόσια υπηρεσία ανά υπουργείο ή/και τμήμα και πόσες από τις αιτήσεις αυτές έχουν εγκριθεί και πόσες απορρίφθηκαν, αναφέρει ότι το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού προγραμματίζει τη συλλογή σχετικών στοιχείων για την τηλεργασία στο δημόσιο μετά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους εφαρμογής της.

«Η τηλεργασία στη δημόσια υπηρεσία τέθηκε σε ισχύ από τις 2 Απριλίου του τρέχοντος έτους και συνεπώς είναι πρόωρο να ζητηθούν συγκεντρωτικά στοιχεία για τη μέχρι σήμερα εφαρμογή της», αναφέρει.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι, για το έτος 2026, το οποίο αποτελεί το πρώτο έτος εφαρμογής της τηλεργασίας, ο ανώτατος αριθμός εργάσιμων ημερών τηλεργασίας έχει καθοριστεί στις 20 εργάσιμες ημέρες, αντί στις 50 μέρες που καθορίστηκε σε ετήσια βάση από το 2027 και μετέπειτα, με στόχο την καλύτερη προετοιμασία και την ομαλή προσαρμογή των Υπηρεσιών και των υπαλλήλων στον νέο τρόπο εργασίας. Ως εκ τούτου, αναμένεται και πιο περιορισμένος αριθμός αιτήσεων από τους υπαλλήλους.