Ανέβηκε δύο θέσεις στην κατάταξη ανταγωνιστικότητας η Κύπρος

Το 2026, η Κύπρος κατέγραψε βελτίωση στην κατάταξη ανταγωνιστικότητας του IMD World Competitiveness Center, ανεβαίνοντας στην 42η θέση από την 44η το 2025, ανάμεσα σε 70 χώρες που αξιολογούνται.

Το Παγκόσμιο Κέντρο Ανταγωνιστικότητας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων IMD στην Ελβετία (© IMD World Competitiveness Center) μόλις έχει δημοσιεύσει την έκδοση IMD World Competitiveness Yearbook 2026 στην οποία αξιολογείται η ανταγωνιστικότητα 70 οικονομιών. To Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου και η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) συμμετέχουν σε αυτό το έργο ως συνεργαζόμενοι φορείς του Παγκόσμιου Κέντρου Ανταγωνιστικότητας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η φετινή άνοδος οφείλεται στην ενίσχυση της θέσης της χώρας στις κατηγορίες της οικονομικής επίδοσης, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της υποδομής.

Η χαμηλή ανεργία, η αύξηση της απασχόλησης, ο χαμηλός πληθωρισμός τα προηγούμενα χρόνια και οι εξαγωγές υπηρεσιών ήταν ανάμεσα στους παράγοντες που συνέβαλαν στη βελτιωμένη αξιολόγηση της οικονομικής επίδοσης της Κύπρου το 2026.

Σε σχέση με το επιχειρηματικό περιβάλλον, η θέση της χώρας ενισχύθηκε περαιτέρω, κυρίως ως αποτέλεσμα σημαντικής καλυτέρευσης στις αξιολογήσεις των διοικητικών πρακτικών και των επιχειρηματικών αξιών, πτυχές όπου η Κύπρος παραδοσιακά μειονεκτούσε στην κατάταξη.

Ειδικότερα, οι πιο αξιοσημείωτες βελτιώσεις το 2026 στις πτυχές των διοικητικών πρακτικών και των επιχειρηματικών αξιών συνδέονται με την ευελιξία των επιχειρήσεων και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό.

Η πρόοδος της Κύπρου σε όρους υποδομής προήλθε κυρίως από την ισχυροποίηση της επιστημονικής υποδομής. Το 2026 σημειώθηκε μικρή βελτίωση και στη βασική υποδομή, ωστόσο η χώρα εξακολουθεί να υστερεί σημαντικά σε σχέση με άλλες, καταγράφοντας την έκτη χαμηλότερη επίδοση ανάμεσα στις 70 χώρες.

Οι σοβαρές αδυναμίες

Φέτος, όπως και σε προηγούμενα χρόνια, η αξιολόγηση αποτυπώνει σοβαρές αδυναμίες στη διαχείριση των υδατικών πόρων, στην ενεργειακή υποδομή, στην παραγωγή ενέργειας και στο κόστος ηλεκτρισμού, επιβαρύνοντας την κατάταξη ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Η θέση της Κύπρου αναφορικά με τις κρατικές πολιτικές υποχώρησε λόγω της επιδείνωσης του νομοθετικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις (π.χ. πρόσβαση σε αγορές κεφαλαίου, επενδυτικά κίνητρα για τεχνητή νοημοσύνη, κανονιστική επιβάρυνση, χρόνος σύστασης επιχείρησης, παραοικονομία). Παρ’ όλα αυτά, η ισχυρή δημοσιονομική επίδοση και οι βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο (π.χ. πιστοληπτική ικανότητα της χώρας, κόστος κεφαλαίου) συγκράτησαν τις απώλειες σε επίπεδο κρατικών πολιτικών.