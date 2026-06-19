Θρίλερ... ξανά στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ βομβάρδισε τον Λίβανο παρά τις αναφορές για εκεχειρία - Ανησυχία για τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό: Διαμαρτυρία έξω από ΥΠΟΙΚ και πορεία προς το Προεδρικό- Απαιτούν αύξηση μισθών και άλλων ωφελημάτων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε 24ωρη απεργία κατέρχεται την επόμενη Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026, το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό

Σε 24ωρη απεργία κατέρχεται την επόμενη Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026, το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό. 

Σε κοινή ανακοίνωση των συντεχνιών ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ και ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ αναφέρεται ότι η απεργια πραγματοποιείται ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τους χαμηλούς μισθούς και με αίτημα την παραχώρηση αυξήσεων και άλλων ωφελημάτων, αναδρομικά από την 1 Ιανουαρίου, 2025, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης εργασίας για τα έτη 2025-2027.

Στο πλαίσιο της απεργίας, το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 10:00 π.μ., έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, σημειώνεται.

Θα ακολουθήσει πορεία προς το Προεδρικό Μέγαρο.

«Η συγκέντρωση αναμένεται να αναδείξει τα αιτήματα των εργαζομένων και τη σημασία της εργασίας που επιτελεί το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΜισθοίΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑΠΕΡΓΙΑΔΗΜΟΣΙΟΜΙΣΘΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα