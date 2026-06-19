Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό: Διαμαρτυρία έξω από ΥΠΟΙΚ και πορεία προς το Προεδρικό- Απαιτούν αύξηση μισθών και άλλων ωφελημάτων

Σε 24ωρη απεργία κατέρχεται την επόμενη Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026, το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό.

Σε κοινή ανακοίνωση των συντεχνιών ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ και ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ αναφέρεται ότι η απεργια πραγματοποιείται ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τους χαμηλούς μισθούς και με αίτημα την παραχώρηση αυξήσεων και άλλων ωφελημάτων, αναδρομικά από την 1 Ιανουαρίου, 2025, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης εργασίας για τα έτη 2025-2027.

Στο πλαίσιο της απεργίας, το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 10:00 π.μ., έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, σημειώνεται.

Θα ακολουθήσει πορεία προς το Προεδρικό Μέγαρο.

«Η συγκέντρωση αναμένεται να αναδείξει τα αιτήματα των εργαζομένων και τη σημασία της εργασίας που επιτελεί το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ