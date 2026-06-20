Στο Υπουργικό Συμβούλιο την 1η Ιουλίου η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση- Τι δηλώνει στον «Π ο Μαρίνος Μουσιούττας

Ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου προς έγκριση τίθεται κατά πάσα πιθανότητα την 1η Ιουλίου το νομοθέτημα για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση με στόχο να κατατεθεί στη βουλή πριν από το κλείσιμό της για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Ο Υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας δήλωσε στον «Π», ότι το νομοσχέδιο θα παρουσιαστεί ενώπιον των κοινωνικών εταίρων κατά τη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος τη Δευτέρα 22 Ιουνίου και πρόθεση είναι να κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο την 1η Ιουλίου.

Παρά την καθολική απαίτηση των κοινωνικών εταίρων για προώθηση συνολικής μεταρρύθμισης με στόχο την επάρκεια των συνταξιοδοτικών εισοδημάτων, η κυβέρνηση προχωρά στην υλοποίηση μόνο της μεταρρύθμισης που αφορά τον πρώτο πυλώνα, δηλαδή το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στη μεταρρύθμιση του πρώτου πυλώνα, αφορούν μεταξύ άλλων την αύξηση των συντάξεων και την επενδυτική πολιτική του ΤΚΑ.

Στόχος του Υπουργού Εργασίας, είναι οι εντατικές διαβουλεύσεις με τα κόμματα το καλοκαίρι προκειμένου το νομοθέτημα να ψηφιστεί εγκαίρως με εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων από τις αρχές του 2027.

Ανάλυση επενδυτικής πολιτικής

Κατά την τελευταία συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος συμμετείχε και εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος προχώρησε σε ανάλυση της επενδυτικής πολιτικής και του τρόπου αποπληρωμής του χρέους του κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σε δηλώσεις του, ο Υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας εξήγησε ότι η ανάλυση συνοψίζεται σε πέντε βασικά σημεία, με 1ο τον τερματισμό της διαχρονικής πρακτικής δανεισμού του κράτους από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ως εκ τούτου, «όλα τα μελλοντικά πλεονάσματα θα μπαίνουν στον λογαριασμό του ταμείου για σκοπούς επενδύσεων».

Ο Υπουργός Εργασίας πρόσθεσε ότι για σκοπούς χρηστής διαχείρισης των επενδύσεων του Ταμείου θα δημιουργηθεί ξεχωριστή ανεξάρτητη οντότητα, στη βάση διεθνών προτύπων διακυβέρνησης, εξηγώντας ότι προσανατολίζονται στη δημιουργία ενός ταμείου «κατ’ αναλογία του νόμου που ψήφισε η Βουλή για το ταμείο των υδρογονανθράκων».

Σε σχέση με το υφιστάμενο χρέος του κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύψους περίπου €12 δισ., ο κ. Μουσιούττας σημείωσε ότι αυτό θα ρυθμιστεί μέσω σταδιακής αποπληρωμής, λαμβάνοντας υπόψη τα δημόσια οικονομικά. Όπως εξήγησε, «η αποπληρωμή των δόσεων θα διασυνδεθεί με το δημόσιο χρέος. Το κράτος θα πληρώνει δόσεις όταν το χρέος είναι κάτω από συγκεκριμένο ποσοστό του ΑΕΠ που θα συμφωνηθεί».

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι δόσεις του κράτους προς το Ταμείο θα μεταφέρονται ετησίως στον ίδιο λογαριασμό επενδύσεων, με τα χρήματα να επενδύονται «μέσα στα πλαίσια χαμηλού και επιμετρημένου κινδύνου».

Όπως είπε, η αρχή που θα δημιουργηθεί θα μπορεί να επενδύει, αλλά θα υπάρχουν αυστηροί κανόνες στην επενδυτική πολιτική.

Ενιαίο έμβασμα για χαμηλοσυνταξιούχους και πέναλτι του 12%

Αναφερόμενος στον πυλώνα μηδέν, ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας αποφασίστηκε νέα διαδικασία για τις ενισχύσεις προς χαμηλοσυνταξιούχους. Όπως εξήγησε, οι πολίτες θα λαμβάνουν ένα ενιαίο έμβασμα και οι διαδικασίες μεταξύ των δύο Υπουργείων θα διευθετούνται εσωτερικά, ώστε οι δικαιούχοι να χρειάζεται να αποτείνονται μόνο μία φορά για να λαμβάνουν τα ωφελήματα που δικαιούνται.

Παράλληλα, σημείωσε ότι με την αύξηση των συντάξεων και τη μείωση της αναλογιστικής μείωσης του 12%, τα ποσά που δίδονται ως κρατική ενίσχυση στους χαμηλοσυνταξιούχους αναμένεται σταδιακά να μειώνονται.

Σε ό,τι αφορά το θέμα της αναλογιστικής μείωσης του 12%, ανέφερε ότι «υπάρχει θέση της κυβερνητικής πλευράς ότι θα υπάρχει μείωση της αναλογιστικής μείωσης του 12%». Απαντώντας σε ερώτηση για την επενδυτική κατεύθυνση των αποθεματικών του Ταμείου, ο Υπουργός Εργασίας εξήγησε ότι η νέα Αρχή αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της την 1η Ιανουαρίου 2028.

Όπως εκτιμάται, το εγχείρημα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης είναι ακόμη πιο δύσκολο από την φορολογική μεταρρύθμιση και τα στενά χρονοδιαγράμματα αναμένεται να προκαλέσουν αντιδράσεις.

Απρόβλεπτος διάλογος στη βουλή

Όπως επεσήμανε η ΣΕΚ στην τελευταία έκδοση «Εργατική Φωνή» «οι πρόσφατες εξελίξεις τείνουν να επιβεβαιώσουν τις ανησυχίες της πως προς το ότι η ημιτελής μεταρρύθμιση, η έλλειψη της μέγιστης συνεννόησης, καθώς και η αδυναμία της ρύθμισης επαρκών συντάξεων, θα οδηγήσουν στην ενεργοποίηση ενός απρόβλεπτου διαλόγου στη Βουλή».

Υπενθύμισε επίσης πως, είναι σημαντική η υπόμνηση πως η διασύνδεση της κατώτατης σύνταξης με τον κατώτατο μισθό δεν είναι δόκιμη, λαμβάνοντας αφενός υπόψη πως, η ουσιαστική βελτίωση των μισθολογικών απολαβών αποτελεί βασική προϋπόθεση βελτίωσης των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων και αφετέρου, αναδεικνύοντας το γεγονός πως, ο σημερινός κατώτατος μισθός βρίσκεται πιο κάτω από το 60% του διάμεσου μισθού, όπως προδιαγράφει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση.