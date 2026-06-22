Ακονίζουν τα μαχαίρια τους οι συντεχνίες για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση

Η πρόθεση της κυβέρνησης να καταθέσει το νομοθέτημα για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση στο Υπουργικό Συμβούλιο την 1η Ιουλίου προκάλεσε την οργίλη αντίδραση των συντεχνιών.

Οι επικεφαλής των συντεχνιών με δηλώσεις τους στον «Π» κάνουν λόγο για ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, επισημαίνοντας ότι με τα όσα προωθεί η κυβέρνηση δεν επιτυγχάνεται ο στόχος της επάρκειας των συνταξιοδοτικών εισοδημάτων. Αντίθετα, η εργοδοτική πλευρά εκφράζει τη βεβαιότητα ότι θα δοθεί επαρκής χρόνος για την επίτευξη όσο το δυνατόν μεγαλύτερων συγκλίσεων, τονίζοντας ότι το ύψος των συντάξεων σε όλες τις ανεπτυγμένες οικονομίες είναι σε συνάρτηση με τη συνεισφορά των εργαζομένων στην πορεία της επαγγελματικής τους διαδρομής.

Ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας δήλωσε την Πέμπτη στον «Π» ότι το νομοσχέδιο για το συνταξιοδοτικό θα παρουσιαστεί ενώπιον των κοινωνικών εταίρων κατά τη σημερινή συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος και πρόθεση είναι να κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο την 1η Ιουλίου.

Παρά την καθολική απαίτηση των κοινωνικών εταίρων για προώθηση συνολικής μεταρρύθμισης με στόχο την επάρκεια των συνταξιοδοτικών εισοδημάτων, η κυβέρνηση προχωρά στην υλοποίηση μόνο της μεταρρύθμισης που αφορά τον πρώτο πυλώνα, δηλαδή το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Στόχος του Υπουργού Εργασίας είναι οι εντατικές διαβουλεύσεις με τα κόμματα το καλοκαίρι προκειμένου το νομοθέτημα να ψηφιστεί εγκαίρως με εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων από τις αρχές του 2027, με ανοιχτό το ενδεχόμενο διαφοροποιήσεων στο νομοσχέδιο με βάση τις εισηγήσεις που θα γίνουν, χωρίς ωστόσο να αλλάζει η φιλοσοφία.

Αντίδραση συντεχνιών

Οι αναφορές του υπουργού για κατάθεση του νομοσχεδίου προκάλεσαν την αντίδραση των συντεχνιών.

Ο γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας δήλωσε στον «Π» ότι «υπάρχει εμμονή της κυβέρνησης να μείνει στα λανθασμένα χρονοδιαγράμματα που έχει θέσει, με αποτέλεσμα να μην δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου της επάρκειας των συντάξεων».

«Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περιληφθεί και ο δεύτερος πυλώνας του συνταξιοδοτικού που αφορά τα ταμεία προνοίας προκειμένου να υπάρξουν επαρκείς συντάξεις», τονίζει.

Δεν υπάρχει σχεδιασμός για τα ταμεία προνοίας, επισημαίνει, εκφράζοντας τη θέση ότι ο στόχος της μεταρρύθμισης του δεύτερου πυλώνα μπορεί να επιτευχθεί πολύ νωρίτερα από τον στόχο 3-4 ετών που θέτει η κυβέρνηση.

«Ο σχεδιασμός για τα ταμεία προνοίας θα πρέπει να γίνει τώρα προκειμένου να μην βρεθούμε προ τετελεσμένων γεγονότων σε περίπτωση αλλαγής κυβέρνησης ή αλλαγών στις κυβερνητικές προθέσεις», υποδεικνύει.

Σύμφωνα με τον κ. Μάτσα, είναι λάθος να προωθηθεί στο Υπουργικό ένα νομοσχέδιο για το οποίο δεν υπήρξε συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Για να υπάρξει επάρκεια συντάξεων, τονίζει, θα πρέπει να επέλθουν σημαντικές αλλαγές στο νομοσχέδιο.

«Η κυβέρνηση θα πρέπει να μας απαντήσει εάν αυτό που προωθεί είναι ολοκληρωμένη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και εάν επιλύεται το ζήτημα της επάρκειας των συντάξεων», τονίζει στον «Π» η γ.γ. της ΠΕΟ Σωτηρούλα Χαραλάμπους.

«Εμείς πάρα πολλές φορές έχουμε τονίσει ότι ακόμα και με τις αυξήσεις που θα δοθούν θα υπάρχει κόσμος με συντάξεις κάτω από το όριο της φτώχειας», υπογραμμίζει.

Σύμφωνα με την κ. Χαραλάμπους, «υπάρχουν πολλά κενά και προβληματικά στοιχεία». Το μόνο που θα κάνουν είναι να ενσωματώσουν τη μικρή επιταγή στις συντάξεις, προσθέτει, αναφέροντας ότι δεν παρουσίασαν σχέδιο για το όριο της φτώχειας.

Επίσης, σημειώνει, προβληματική είναι και η ρύθμιση για το 12% πέναλτι στις συντάξεις καθώς αφορά μόνο μια πενταετία, εξηγώντας ότι μετά τη μεταβατική περίοδο για όσους αποφασίσουν να αφυπηρετήσουν πρόωρα θα χρειάζονται περισσότερα χρόνια απ' ό,τι σήμερα (33 χρόνια).

«Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση επενδύει περισσότερο πολιτικά στο θέμα. Για ένα τέτοιο μεγάλο ζήτημα όση σημασία έχει ο χρόνος, τόση έχει και το περιεχόμενο», τονίζει.

Για τα ταμεία προνοίας αναφέρει ότι «η κυβέρνηση δεν επεδίωξε να αξιοποιήσει την τριμερή επιτροπή για να υπάρξει πλαίσιο για οδικό χάρτη σχετικά με πώς θα τα επεκτείνουμε για να επιτευχθεί επάρκεια εισοδημάτων».

Ανοιχτά παραμένουν επίσης, αναφέρει, τα ζητήματα που αφορούν τις συντάξεις ανικανότητας για χρόνια πάσχοντες, τις συντάξεις χηρείας αντρών και το ανεργιακό επίδομα σε όσους συνταξιοδοτούνται στα 63 και εξακολουθούν να εργάζονται.

Ο πρόεδρος της ΔΕΟΚ Στέλιος Χριστοδούλου δήλωσε στον «Π» ότι «εμείς αναμέναμε εδώ και δύο εβδομάδες να είχαμε το νομοσχέδιο για να το μελετήσουμε και με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι θα μας παρουσιαστεί σήμερα».

«Μιλούμε για ένα νομοσχέδιο αρκετών σελίδων το οποίο για να μελετηθεί χρειάζεται επαρκής χρόνος», τονίζει, επισημαίνοντας ότι θα ήταν ορθότερο ένα τέτοιο νομοσχέδιο να οδηγείτο στη Βουλή μετά από πλήρη συναίνεση.

Παράλληλα, σημείωσε ότι αναμένεται ένας δαιδαλώδης διάλογος στη Βουλή καθώς οι νέοι βουλευτές δεν έχουν εμπειρία στον τρόπο λειτουργίας του ΤΚΑ.

Πιο ήπια η εργοδοτική πλευρά

«Θα δούμε με ενδιαφέρον τις προτάσεις της κυβέρνησης, θα τις αξιολογήσουμε και θα τοποθετηθούμε με αίσθημα ευθύνης για τις παρούσες γενεές και τις επόμενες», δήλωσε στον «Π» ο γενικός διευθυντής της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) Μιχάλης Αντωνίου.

«Είμαστε βέβαιοι ότι θα δοθεί επαρκής χρόνος για διάλογο προς αναζήτηση συγκλίσεων σε περίπτωση που υπάρξουν διαφωνίες», τονίζει.

Απαντώντας σε ερώτηση για την επάρκεια, ο κ. Αντωνίου σημειώνει ότι το ύψος των συντάξεων σε όλες τις ανεπτυγμένες οικονομίες είναι σε συνάρτηση με τη συνεισφορά των εργαζομένων στην πορεία της επαγγελματικής τους διαδρομής.

Αυτά που θα οδηγήσουν σε καλύτερη επάρκεια, προσθέτει, είναι η εισαγωγή του δεύτερου πυλώνα και η αξιοποίηση του τρίτου.

«Εάν η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει με τον πρώτο πυλώνα είναι δικαίωμά της. Εμείς είπαμε την άποψή μας, δεν πείσαμε, δεν θα σταθούμε όμως απέναντι. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υπάρξει ένα ισορροπημένο συνταξιοδοτικό σύστημα με όλα τα προαπαιτούμενα, δεδομένου ότι θα δημιουργηθεί πραγματικό αποθεματικό για το οποίο απαιτούνται κανόνες διαχείρισης, ανεξάρτητος φορέας κ.λπ.».

«Θα δούμε το νομοσχέδιο με προσοχή και τι θα περιλαμβάνει», επισημαίνει στον «Π» ο αναπληρωτής γ.γ. του ΚΕΒΕ Αιμίλιος Μιχαήλ.

«Όσον αφορά τον δεύτερο πυλώνα, που έχουμε μεγάλη διαφορά σε θέματα αρχής με τις συντεχνίες, θα χρειαστεί χρόνος για να συζητήσουμε. Εάν η απόφαση της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει πρώτα μόνο με τον πρώτο πυλώνα, απόλυτα σεβαστό», τονίζει.

Σύμφωνα με τον κ. Μιχαήλ, η επάρκεια των συντάξεων εξαρτάται από τη συνεισφορά του καθενός στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

«Η βιωσιμότητα του ΤΚΑ θα πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού», τονίζει.