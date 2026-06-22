Σχέδιο εθελούσιας εξόδου από Alpha Bank- Μέγιστο ποσό αποζημίωσης €225.000

Σχέδιο εθελούσιας εξόδου προς το προσωπικό, ανακοίνωσε η Alpha Bank, ενημερώνοντας σχετικά και την ΕΤΥΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», το σχέδιο προβλέπει μέγιστο ποσό οικονομικής παροχής ύψους €225.000. Από το ποσό αυτό, οι €200.000 παραμένουν αφορολόγητες, σύμφωνα με το ισχύον φορολογικό πλαίσιο, ενώ οποιοδήποτε πρόσθετο ποσό φορολογείται με 20%.

Περιλαμβάνεται επίσης ειδική μέριμνα με πρόσθετη αποζημίωση 10% για συγκεκριμένες ομάδες προσωπικού. Η πρόνοια αυτή αφορά προσωπικό εκτός Λευκωσίας και Λεμεσού, καθώς και προσωπικό που εργάζεται ή μεταφέρθηκε από DoValue.

Το εθελοντικό σχέδιο στοχεύει στο να στηρίξει τη μελλοντική δομή της Τράπεζας, να ενισχύσει τη λειτουργική της ευελιξία και να υποστηρίξει την επένδυση σε σύγχρονες δυνατότητες, δεξιότητες και ρόλους.

Το σχέδιο θα υλοποιηθεί στη βάση σαφών όρων και κριτηρίων και σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις. Οι εργαζόμενοι/ες που πληρούν τα σχετικά κριτήρια θα έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν το πλαίσιο συμμετοχής και να λάβουν την απόφασή τους με βάση τις προσωπικές και επαγγελματικές τους ανάγκες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σύμφωνα με τη στρατηγική της για την εξέλιξη των υπηρεσιών που προσφέρει στην κυπριακή αγορά, η Alpha Bank Κύπρου προχωρά σε αναβάθμιση του λειτουργικού της μοντέλου, με στόχο την ενίσχυση της εμπειρίας του πελάτη, μέσα από απλοποίηση διαδικασιών, τεχνολογική αναβάθμιση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης τραπεζικής.

Ο σχεδιασμός της τράπεζας, βασίζεται σε τρεις άξονες. Πρώτον την αναβάθμιση του λειτουργικού μοντέλου, με έμφαση στον αποδοτικότερο συντονισμό, την απλοποίηση των διαδικασιών και την ενίσχυση της πελατοκεντρικής προσέγγισης.

Δεύτερον, την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, με εργαλεία, συστήματα και διαδικασίες που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα της εμπειρίας του Πελάτη.

Τρίτον την εισαγωγή του νέου πλαίσιο σταδιοδρομίας του Ομίλου Alpha Bank, το οποίο διαμορφώνει ένα πιο καθαρό πλαίσιο ανάπτυξης, αξιοποίησης ταλέντου και επαγγελματικής εξέλιξης.

Πρακτική υποστήριξη, ανασχεδιασμός ρόλων

Παράλληλα, η Alpha Bank Κύπρου θα παρέχει πρακτική υποστήριξη στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που θα επιλέξουν να ενταχθούν στη διαδικασία, με ενέργειες στήριξης στα επόμενα επαγγελματικά τους βήματα.

Όπως εκτιμάται, η επόμενη φάση δημιουργεί προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης για τους ανθρώπους που θα συνεχίσουν να εργάζονται στην Τράπεζα, ενώ ορισμένοι ρόλοι θα ανασχεδιαστούν και νέες αρμοδιότητες θα προστεθούν.

Η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα, με στόχο τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας και την αναβάθμιση της τραπεζικής εμπειρίας.

Η Τράπεζα συνδέει την οργανωτική της εξέλιξη με την ανάπτυξη των ανθρώπων της και την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους.

Το νέο πλαίσιο σταδιοδρομίας του Ομίλου,προσφέρει ένα σύγχρονο και σαφές πλαίσιο επαγγελματικής εξέλιξης, ανάπτυξης ταλέντου και ανάληψης ευθυνών, με νέες ευκαιρίες για τους εργαζόμενους.