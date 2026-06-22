Άλμα 21% στις τιμές καυσίμων τον Μάιο- Οι αυξήσεις σε όλες τις χώρες ΕΕ

Αυξημένες κατά 20,5% καταγράφηκαν τον Μάιο οι τιμές καυσίμων και λιπαντικών για προσωπικές μεταφορές στην Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat, έπειτα από την αύξηση 15,6% τον Απρίλιο.

Όσον αφορά την ΕΕ, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 20,7% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, μετά από αύξηση 12,9% τον Μάρτιο του 2026 και 20,8% τον Απρίλιο, σε σύγκριση με τους ίδιους μήνες του 2025.

Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026, οι τιμές μειώνονταν τόσο για τον μέσο όρο της ΕΕ όσο και για τις περισσότερες χώρες της ΕΕ.

Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, οι τιμές αυξήθηκαν σε όλες τις χώρες της ΕΕ και 4 από αυτές σημείωσαν αυξήσεις άνω του 30%: Βουλγαρία (+33,9%), Λουξεμβούργο (+32,2%), Λιθουανία (+30,8%) και Ρουμανία (+30,4%).

Η χαμηλότερη αύξηση καταγράφηκε στην Ουγγαρία (+3,5%), και οι αυξήσεις στις υπόλοιπες χώρες κυμαίνονταν από +12,7% στην Πολωνία έως +29,2% στη Γαλλία.

Τιμές ντίζελ και βενζίνης

Εξετάζοντας τις τιμές του ντίζελ και της βενζίνης στην ΕΕ, τον Μάιο του 2026 αυξήθηκαν κατά 29,0% για το ντίζελ και 16,2% για τη βενζίνη σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025. Τον Απρίλιο του 2026, οι τιμές του ντίζελ αυξήθηκαν κατά 33,7% και της βενζίνης κατά 13,6%.

Ωστόσο, σε μηνιαία βάση, οι καταναλωτές της ΕΕ είδαν τις τιμές του ντίζελ να μειώνονται κατά 5,8%, ενώ οι τιμές της βενζίνης αυξήθηκαν ξανά, έστω και μόνο κατά 0,8% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2026. Τον Απρίλιο του 2026, το ντίζελ αυξήθηκε κατά 7,9% και η βενζίνη κατά 2,4% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2026.

Μεταξύ Απριλίου και Μαΐου 2026, οι τιμές του ντίζελ αυξήθηκαν μόνο στη Ρουμανία (+1,6%) και μειώθηκαν στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στη Γερμανία (-11,9%), την Ελλάδα (-8,5%), την Εσθονία (-8,4%) και την Ιρλανδία (-8,1%), ενώ οι χαμηλότερες σημειώθηκαν στη Βουλγαρία (-0,7%), την Ουγγαρία (-0,9%) και την Κύπρο (-1,5%).

Όσον αφορά τις τιμές της βενζίνης, 23 χώρες της ΕΕ κατέγραψαν αυξήσεις μεταξύ Απριλίου και Μαΐου 2026, που κυμαίνονταν από +6,9% στην Ιταλία έως +0,1% στην Κροατία και την Ουγγαρία. Από την άλλη πλευρά, η Γερμανία (-5,6%), η Ιρλανδία (-2,0%) και η Σουηδία (-0,7%) κατέγραψαν μειώσεις τον Μάιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.