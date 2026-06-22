Αννίτα Δημητρίου: Να συμπεριλάβει και τα ταμεία προνοίας η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση

Συνάντηση με την ηγεσία της ΣΕΚ είχε σήμερα η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου συνοδευόμενη από μέλη της ηγεσίας της Παράταξης και συνεργάτες της.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε το συνταξιοδοτικό το οποίο η κ. Δημητρίου το χαρακτήρισε ως κεφαλαιώδες για τον Δημοκρατικό Συναγερμό και πως είναι κοινός ο στόχος της αύξησης των χαμηλών και μεσαίων συντάξεων, διατηρώντας βεβαίως τα κίνητρα για εργασία, σε ένα πλαίσιο δικαιοσύνης και ανταποδοτικότητας ανάλογα με τις εισφορές.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους η κ. Δημητρίου, τόνισε ότι η μεταρρύθμιση θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη, συμπεριλαμβάνοντας και τον δεύτερο πυλώνα, που είναι αναγκαίος για να πετύχουμε την επάρκεια των συντάξεων και την αξιοπρεπή διαβίωση των συνταξιούχων μας.

«Παραμένουν πολλά να γίνουν. Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που θα πρέπει να τύχουν επεξεργασίας και θέλουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θεωρεί το θέμα ύψιστης προτεραιότητας, το αναμένουν οι πολίτες και θα πρέπει να κατατεθεί ένα ολοκληρωμένο πλάνο για να απολαύσουν τα οφέλη οι συνταξιούχοι που το έχουν ανάγκη. Να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει ένα σύστημα που θα είναι προς όφελος όλων των εργαζομένων» σημείωσε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

Από την πλευρά του ο κ. Μάτσας τόνισε μεταξύ άλλων ότι «η ΣΕΚ και το συνδικαλιστικό κίνημα έχουμε δώσει την ευχέρεια να σχεδιαστεί συνολικά η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, ακόμη κι αν στην πορεία επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει ανάγκη διαφορετικής χρονικής εφαρμογής των παραμέτρων που το συνθέτουν. Ο σχεδιασμός δεν μπορεί να είναι αποσπασματικός».