Ανοδικά έκλεισε τη Δευτέρα το ΧΑΚ

Ανοδικά ολοκληρώθηκε η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) τη Δευτέρα, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 308,79 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,34%.

Παρόμοια κέρδη κατέγραψε και ο Δείκτης FTSE/CySE 20, ο οποίος έκλεισε στις 181,62 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο επίσης 0,34%. Η συνολική αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €382.088,70.

Από τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια και Εναλλακτική Αγορά παρουσίασαν κέρδη 0,16% και 0,78% αντίστοιχα. Οι Επενδυτικές Εταιρείες κατέγραψαν άνοδο σε ποσοστό 0,30%, ενώ τα Ξενοδοχεία δεν κατέγραψαν μεταβολή.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών €227.204,78 (τιμή κλεισίματος €9,97 - άνοδος 0,10%), της Top Kinisis Travel με €44.652,19 (τιμή κλεισίματος €0,296 - άνοδος 9,63%), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €30.395 (τιμή κλεισίματος €5,00 - χωρίς μεταβολή), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €20.709,18 (τιμή κλεισίματος €1,35 - άνοδος 1,50%) και της Demetra με €18.770,60 (τιμή κλεισίματος €1,67 - άνοδος 0,30%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης οχτώ κινήθηκαν ανοδικά, πέντε καθοδικά και τέσσερις παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 121.

Πηγή: ΚΥΠΕ