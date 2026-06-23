Ακριβότερα κατά 10,8% τα διαμερίσματα στην Κύπρο σε σχέση με πέρσι - Η εικόνα ανά επαρχία

Ακριβότερα κατά 10,8% ήταν τα διαμερίσματα στην Κύπρο το πρώτο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Κεντρική Τράπεζα.

Συνολικά, ο γενικός Δείκτης Τιμών Κατοικιών αυξήθηκε κατά 7,5% σε ετήσια βάση, με τα διαμερίσματα να καταγράφουν αύξηση τιμής κατά 10,8% και τις οικίες κατά 3%, καταγράφοντας μικρή επιβράδυνση.

Μάλιστα, σε σύγκριση με το 2010, που θεωρείται έτος αναφοράς από την ΚΤΚ, οι τιμές είναι αυξημένες κατά 27% στα διαμερίσματα παγκύπρια, ενώ στη Λεμεσό η αύξηση φτάνει το 53%.

Όπως αναφέρει η ΚΤΚ, η συνεχιζόμενη ανοδική πορεία του γενικού Δείκτη Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚ) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 αποδίδεται στη συνεχιζόμενη σθεναρή ζήτηση για αγορά κατοικιών κυρίως από ξένους αγοραστές και σε μικρότερο βαθμό από εγχώριους αγοραστές, στο αυξανόμενο κατασκευαστικό κόστος, ενώ η προσφορά κατοικιών αυξάνεται σταδιακά.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ο γενικός ΔΤΚ (οικίες και διαμερίσματα) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 κατέγραψε τριμηνιαία αύξηση 2,3% σε σύγκριση με αύξηση 2,4% το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Αυτό προήλθε από επιταχυνόμενη τριμηνιαία άνοδο ύψους 1,5% στις τιμές των οικιών και επιβραδυνόμενη αύξηση 2,4% στις τιμές διαμερισμάτων

Όσον αφορά τις ετήσιες μεταβολές στους γενικούς Δείκτες Τιμών Κατοικιών ανά επαρχία, καταγράφηκε επιτάχυνση στη Λευκωσία (2,8%) και στη Λάρνακα (8,9%), επιβράδυνση στις επαρχίες Λεμεσού (9,1%) και Πάφου (6,4%), ενώ στην Αμμόχωστο δεν καταγράφηκε μεταβολή σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Ανά τύπο κατοικίας και σε ετήσια βάση καταγράφηκε επιταχυνόμενη άνοδος στον Δείκτη Τιμών Διαμερισμάτων, ενώ επιβράδυνση καταγράφηκε στον Δείκτη Τιμών Οικιών. Σε σχέση με τον Δείκτη Τιμών Οικιών, καταγράφηκε επιβράδυνση στην επαρχία Λεμεσού, με τον ρυθμό αύξησης να διαμορφώνεται στο 2,4%. Παράλληλα, σημειώθηκε επιταχυνόμενη αύξηση στη Λάρνακα (5,1%) και στην Πάφο (5,2%).

Στη Λευκωσία παρατηρήθηκε ετήσια αύξηση μετά από συνεχόμενες μειώσεις (1,8%). Η Αμμόχωστος κατέγραψε ετήσια μείωση (-0,7%).

Οι τιμές των διαμερισμάτων σημείωσαν επιταχυνόμενη αύξηση μόνο στη Λεμεσό (10,7%) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Επιβράδυνση καταγράφηκε στη Λάρνακα (11,7%), στην Πάφο (6,4%) και στην Αμμόχωστο (1,3%). Η Λευκωσία κατέγραψε τον ίδιο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης με το προηγούμενο τρίμηνο (3%).

Σχετικά με τη ζήτηση ακινήτων, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ), ο συνολικός αριθμός πωλητηρίων εγγράφων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 σημείωσε σημαντική ετήσια αύξηση.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΤΚΧ, τα πωλητήρια έγγραφα, τα οποία αφορούν όλους τους τύπους ακινήτων, κατέγραψαν ετήσια αύξηση 13,8% το πρώτο τρίμηνο του 2026 (4.709 σε σύγκριση με 4.137 το πρώτο τρίμηνο του 2025).

Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στους ξένους αγοραστές, ενώ η ζήτηση από εγχώριους αγοραστές κατέγραψε άνοδο, αν και σε πιο περιορισμένο βαθμό.

Συγκεκριμένα, κατά το υπό εξέταση τρίμηνο ο αριθμός ακινήτων που πωλήθηκαν σε ξένους αγοραστές αυξήθηκε κατά 22,3% σε ετήσια βάση (2.044 σε σύγκριση με 1.671 το πρώτο τρίμηνο του 2025), ενώ σημειώθηκε ετήσια αύξηση 8,1% στον αριθμό ακινήτων που πωλήθηκαν σε εγχώριους αγοραστές (2.665 σε σύγκριση με 2.466 το πρώτο τρίμηνο του 2025).

Όσον αφορά τον αριθμό πωλητηρίων εγγράφων ανά επαρχία, οι περισσότερες συναλλαγές εντοπίζονται στη Λεμεσό (1.499) και ακολουθεί η Λευκωσία (1.065), η Λάρνακα (994) και η Πάφος (919), ενώ η Αμμόχωστος (232) καταγράφει τον χαμηλότερο αριθμό συναλλαγών.

Το ποσοστό εγχώριων αγοραστών ανέρχεται στο 84% στην επαρχία Λευκωσίας και γύρω στο 60% στην επαρχία Λεμεσού και Αμμοχώστου. Στην επαρχία Λάρνακας, η αναλογία εγχώριων και ξένων αγοραστών ήταν σε γενικές γραμμές ισορροπημένη, ενώ στην Πάφο υπερισχύουν οι ξένοι αγοραστές (75%).

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, τα δάνεια προς τα νοικοκυριά για αγορά κατοικίας συνέχισαν να αυξάνονται με σταθερό ρυθμό και το πρώτο τρίμηνο του 2026, διατηρώντας σαφώς ενισχυμένη ανοδική τροχιά. Η τάση αυτή υποστηρίχθηκε από τη σταδιακή αποκλιμάκωση των επιτοκίων, η οποία συνέβαλε στην ενίσχυση της ζήτησης στην αγορά ακινήτων.

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές της ΚΤΚ , ο καθαρός νέος δανεισμός για στεγαστικά δάνεια, αυξήθηκε κατά 24,5% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του 2026 (€353,6 εκ. τo πρώτο τρίμηνο του 2026 έναντι €284,1 εκ. τo αντίστοιχο τρίμηνο του 2025). Το σταθμισμένο μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων υποχώρησε στο 3,15% τον Μάρτιο του 2026, σε σύγκριση με 3,53% τον Μάρτιο του 2025, αντανακλώντας τη σταδιακή χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ από τα μέσα του 2024.

Θετική πορεία στον δανεισμό για οικιστικά δάνεια αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα της Έρευνας Τραπεζικών Χορηγήσεων της ΚΤΚ (Απριλίου 2026). Συγκεκριμένα, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 η καθαρή ζήτηση για στεγαστικά δάνεια από νοικοκυριά σημείωσε αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών δανείων παρέμειναν στα ίδια αυστηρά επίπεδα.

Σύμφωνα με τις προσδοκίες των τραπεζών για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, η καθαρή ζήτηση για στεγαστικά δάνεια αναμένεται να διατηρηθεί στα επίπεδα του πρώτου τριμήνου του 2026, ενώ τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών δανείων εκτιμάται να κυμανθούν σε πιο αυστηρά επίπεδα.

Όσον αφορά την προσφορά κατοικιών, σύμφωνα με τα διαθέσιμα μηνιαία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου (ΣΥΚ), ο αριθμός των οικιστικών μονάδων για τις οποίες εγκρίθηκε άδεια οικοδομής, και ο οποίος αποτελεί προπορευόμενη ένδειξη της κατασκευαστικής δραστηριότητας, κατέγραψε ετήσια αύξηση 79,2% το πρώτο δίμηνο του 2026 (από 1.932 μονάδες τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2025 σε 3.463 μονάδες την αντίστοιχη περίοδο του 2026).

Ως εκ τούτου, η ΚΤΚ αναφέρει ότι αναμένεται να συνεχιστεί η σταδιακή αύξηση της προσφοράς οικιστικών μονάδων και στο μεσοπρόθεσμο μέλλον. Σύμφωνα με τα στοιχεία από τις Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας (ΕΟΣ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Μαρτίου 2026), ο δείκτης διασποράς για την κατασκευαστική δραστηριότητα κατά τους προηγούμενους τρεις μήνες παρέμεινε σε θετικό επίπεδο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, για δέκατο συνεχόμενο τρίμηνο (3,2). Η ΚΤΚ σημειώνει ότι αυτό συμβαδίζει με την προαναφερθείσα σταδιακή αύξηση της προσφοράς.

Ο δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών της ΣΥΚ κατέγραψε οριακή ετήσια αύξηση 0,9% το πρώτο τρίμηνο του 2026, παραμένοντας σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τα τελευταία έτη, ως αποτέλεσμα και των γεωπολιτικών εξελίξεων που προκάλεσαν διαταραχές και στην εφοδιαστική αλυσίδα

Ο δείκτης προσδοκιών της ΕΟΣ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Μαρτίου 2026) για τις τιμές ακινήτων τους επόμενους τρεις μήνες καταδεικνύει την τάση που καταγράφεται στις τιμές κατοικιών σε σχέση με το υπό αναφορά τρίμηνο, αφού βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 (32,8) σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό (24,6). Αυτό, σύμφωνα με την ΚΤΚ, υποδηλώνει ότι μεγαλύτερο ποσοστό συμμετεχόντων αναμένουν αυξήσεις στις τιμές ακινήτων στην Κύπρο τους επόμενους τρεις μήνες.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την ίδια πηγή (ΕΟΣ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), η έλλειψη εργατικού δυναμικού που παρατηρείται τα τελευταία έτη στον κατασκευαστικό τομέα σύμφωνα με τις αντιλήψεις των εταιρειών στην εν λόγω έρευνα, ασκεί προς τα πάνω πίεση στις τιμές στην αγορά ακινήτων.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, οι αναφερόμενες ελλείψεις εργατικού δυναμικού συνάδουν και με τις μισθολογικές αυξήσεις του εν λόγω τομέα, οι οποίες συνεχίζουν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα τα τελευταία τρίμηνα σε σύγκριση με τα προπανδημίας επίπεδα.

Πηγή: ΚΥΠΕ