Ξενοδόχοι Λεμεσού: Ποντάρουν σε κρατήσεις της τελευταίας στιγμής – Στο 60-65% η φετινή πληρότητα

Στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής και στον εσωτερικό τουρισμό προσβλέπουν οι ξενοδόχοι της Λεμεσού, για αύξηση στον αριθμό κρατήσεων, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Λεμεσού, Χρίστος Τσάνος, ο οποίος κάλεσε την Κυβέρνηση να στηρίξει πρακτικά την ξενοδοχειακή βιομηχανία.

Όπως ανέφερε ο κ. Τσάνος, μέχρι τις 31 Μαΐου, όπως και σε άλλες επαρχίες, η Λεμεσός κατέγραψε περίπου 30% μείωση στις κρατήσεις, σε σύγκριση με το 2025, ενώ μετά και τις θετικές εξελίξεις σε σχέση με τον πόλεμο Ιράν-ΗΠΑ, καθώς και την αναθεώρηση των ταξιδιωτικών οδηγιών χωρών, ο Ιούνιος, όπως είπε, έδειξε ενθαρρυντικά στοιχεία, καθώς το ποσοστό κρατήσεων είναι τώρα μειωμένο γύρω στο 20%.

«Αναμένουμε ότι τον Ιούλιο θα βοηθήσουν οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής και πως ο Αύγουστος θα ενισχυθεί και από τον εσωτερικό τουρισμό», είπε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Λεμεσού, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το ποσοστό πληρότητας θα είναι σε καλύτερα επίπεδα από όσο αρχικά υπολογιζόταν.

Πέρσι, συνέχισε, ο μέσος όρος πληρότητας των ξενοδοχείων της Λεμεσού ήταν γύρω στο 80%, ενώ «υπολογίζουμε ότι φέτος θα βρισκόμαστε γύρω στο 60-65%». Τόνισε, παράλληλα, πως «οι τρεις μήνες του καλοκαιριού δεν σώζουν μια ολόκληρη χρονιά».

Υπέδειξε, επίσης, ότι οι ξενοδόχοι της Λεμεσού, με δεδομένο ότι εξυπηρετούν τουρίστες υψηλότερης εισοδηματικής τάξης και με αυξημένες απαιτήσεις, πρέπει να κρατήσουν το προσωπικό τους και να διατηρήσουν την ποιότητα των υπηρεσιών τους σε υψηλά επίπεδα.

Επιπρόσθετα, ο κ. Τσάνος σημείωσε ότι «πρόκληση για εμάς είναι και η άμεση επιβεβαίωση, από το Γραφείο Εργασίας, της έκδοσης των αδειών που ζητούμε, ώστε να κρατήσουμε τους νόμιμους υπαλλήλους μας».

Τέλος, κάλεσε την Κυβέρνηση να στηρίξει «πρακτικά και όχι με λόγια», την ξενοδοχειακή βιομηχανία, εκφράζοντας την ανησυχία των ξενοδόχων για το μέλλον του σχεδίου επιδοτήσεων.

ΚΥΠΕ