Ισχυρά κίνητρα από κράτος για επέκταση ταμείων προνοίας ζητά η ΟΕΒ

Σε ενημέρωση του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) για την προωθούμενη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, προχώρησε σήμερα ο Υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας.

Ο κ. Μουσιούττας, παρέστη σε τακτική συνεδρία του ΔΣ και όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΟΕΒ, αντάλλαξε απόψεις με τα μέλη του ΔΣ για επί μέρους πτυχές του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ Γιώργος Παντελίδης επανέλαβε ότι η ενίσχυση των συντάξεων και η διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του συστήματος, αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας για τον επιχειρηματικό κόσμο αφού επηρεάζει την κοινωνία, την οικονομία και την ευημερία των σημερινών και των μελλοντικών γενεών.

Επιπρόσθετα, η ΟΕΒ τόνισε ότι η συμμετοχή στα ταμεία προνοίας, δεν μπορεί να είναι υποχρεωτική και θα πρέπει να διατηρηθεί ο εθελοντικός χαρακτήρας. Το κράτος πρέπει να παραχωρήσει ουσιαστικά και ισχυρά κίνητρα, τόσο προς τους εργοδότες όσο και προς τους εργοδοτούμενους, ώστε να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή στον δεύτερο πυλώνα, σημείωσε.

Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ υπογράμμισε ότι ο εργοδοτικός κόσμος είναι έτοιμος να συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά και με εποικοδομητικό πνεύμα στον διάλογο, με στόχο την επίτευξη ενός δίκαιου, βιώσιμου και ισορροπημένου συνταξιοδοτικού συστήματος για τη χώρα μας.