ΥΠΕΣ: Πάνω από 2.500 νέες κατοικίες στην αγορά μέσω πολεοδομικών κινήτρων – Στόχος η αποκλιμάκωση των τιμών

Για να αμβλυνθεί το στεγαστικό πρόβλημα χρειάζεται να αυξηθεί η προσφορά οικιστικών μονάδων, ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, εκφράζοντας την πρόθεση της Κυβέρνησης για αύξηση της προσφοράς, ούτως ώστε να αποσυμπιεστούν οι τιμές, ή τουλάχιστον να μην αυξάνονται.

Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί και εγκριθεί 47 αιτήσεις στο πλαίσιο του Σχεδίου Πολεοδομικών Κινήτρων, που μεταφράζεται σε πέραν των 2.500 οικιστικών μονάδων, εκ των οποίων οι 400 θα είναι προσιτή κατοικία, είπε ακόμη, μιλώντας στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης στο περιθώριο της συμμετοχής του στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Υπουργείου.

Όπως αναφέρεται, ο κ. Ιωάννου αναφέρθηκε στην υλοποίηση του Σχεδίου Πολεοδομικών Κινήτρων, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η αύξηση της προσφοράς κατοικιών, ώστε να αντιμετωπιστεί σε σημαντικό βαθμό η έλλειψη μονάδων. Πρόσθεσε πως οι αυξημένες τιμές οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, όπως ο πληθωρισμός που επικρατεί τα τελευταία χρόνια και έχει ως αποτέλεσμα το αυξημένο κόστος κατασκευής να μετακυλίεται στον αγοραστή ή τον ενοικιαστή.

«Ταυτόχρονα, όμως, πρόθεσή μας είναι να αυξήσουμε την προσφορά, ούτως ώστε να υπάρξει μια εξισορρόπηση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, να αποσυμπιεστούν και οι τιμές, ή τουλάχιστον να μείνουν τα επίπεδα και να μην αυξάνονται», ανέφερε ο Υπουργός, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου. Επεσήμανε ότι, προς αυτή την κατεύθυνση, «η εμβληματική μας ενέργεια είναι το Σχέδιο Πολεοδομικών Κινήτρων. Υπενθύμισε ότι το κράτος δίνει μέχρι 45% συντελεστή με την προϋπόθεση μέρος αυτού του συντελεστή να παραχωρηθεί ως προσιτή κατοικία. «Με αυτόν τον τρόπο αυξάνουμε στην ολότητα το στεγαστικό απόθεμα και την προσιτή κατοικία», πρόσθεσε.

Ο Υπουργός ανέφερε, ακόμη, ότι, σύμφωνα με τα δεδομένα, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 47 αιτήσεις και εγκριθεί με τη διαδικασία της ταχείας αδειοδότησης. «Αυτό μεταφράζεται σε πέραν των 2.500 οικιστικών μονάδων, εκ των οποίων οι 400 θα είναι προσιτή κατοικία. Επίσης, έχουν προκύψει €17 εκ. από το δικαίωμα εξαγοράς του συντελεστή δόμησης και τα οποία κατατίθενται στο Ειδικό Ταμείο Προσιτής Στέγης του ΚΟΑΓ», είπε ο Υπουργός Εσωτερικών. Με τη χρηματοδότηση που λαμβάνει ο ΚΟΑΓ μέσω του Σχεδίου Πολεοδομικών Κινήτρων, προωθούνται το 2026 η ανέγερση 244 μονάδων για προσιτή πώληση και 192 μονάδων για προσιτή ενοικίαση, αναφέρεται.

«Όπως εξήγησε ο Υπουργός Εσωτερικών, το ζήτημα της στέγασης βρίσκεται στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επικεντρώνεται επίσης στην προσιτή κατοικία. Παράλληλα, επεσήμανε ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποδίδεται μεγάλη σημασία στην ταχεία αδειοδότηση, ώστε να επιταχύνεται η ένταξη μονάδων στην αγορά κατοικίας», προστίθεται. «Στην ΕΕ ακόμα συζητείται αυτό το θέμα. Εμείς το έχουμε εφαρμόσει στην Κύπρο εδώ και έναν χρόνο. Τα νούμερα αλλάζουν κάθε εβδομάδα γιατί πλέον υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μαΐου έχουν αδειοδοτηθεί 930 πολυκατοικίες και 3.000 περίπου κατοικίες», ανέφερε ο κ. Ιωάννου, λέγοντας πως αυτό μεταφράζεται σε περίπου 9.000 διαμερίσματα, των οποίων η ανέγερση μπορεί να ξεκινήσει άμεσα, αναφέρεται.

Ο Υπουργός σημείωσε πως ένα άλλο ζήτημα που διαπιστώνεται στην επίλυση του στεγαστικού είναι το γεγονός ότι ο ιδιωτικός, κατασκευαστικός τομέας δουλεύει σε πλήρεις ρυθμούς, προστίθεται.

Σε σχόλιο δημοσιογράφου ο Υπουργός Εσωτερικών επεσήμανε ότι τα όσα ανακοινώνονται από το Υπουργείο για το στεγαστικό προκύπτουν μετά από εμπεριστατωμένη τεχνο-οικονομική μελέτη, ενώ εξετάζεται πάντα η δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής τους. «Μιλούμε με πράξεις και όχι με λόγια. Οτιδήποτε ανακοινώνουμε, είναι μετά από αξιολόγηση», υπογράμμισε.

Ερωτηθείς γιατί δεν ανεγείρονται ψηλότερες πολυκατοικίες ώστε να κατασκευαστούν περισσότερα διαμερίσματα, ο κ. Ιωάννου «εξήγησε ότι υπάρχει η δυνατότητα να παραχωρηθεί άδεια για έναν ή δύο επιπλέον ορόφους», αναφέρεται. Σε σχέση με τις οικίες, είπε ότι οι περισσότερες βρίσκονται σε περιοχές όπου επιτρέπεται η ανέγερση δεύτερου ορόφου, ωστόσο άλλοι λόγοι λειτουργούν αποτρεπτικά για τους πολίτες. «Κάποια κόμματα λένε να δοθεί αυτή η δυνατότητα, αλλά ήδη υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Άρα πρέπει, πριν να μιλούμε, να κοιτάζουμε ποιες είναι οι λύσεις, να αξιολογούνται», σημείωσε, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου.

Αναφερόμενος στα Τοπικά Σχέδια, είπε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία αναθεώρησής τους, με στόχο να ανακοινωθούν περί τα τέλη του 2027. Αναμένεται ότι με αυτόν τον τρόπο θα δοθεί μια ώθηση στην ανάπτυξη, όχι μόνο οικιστικά, αλλά και σε ό,τι αφορά στις επιχειρήσεις, τη βιομηχανία, την κτηνοτροφία, τη γεωργία, κτλ, αναφέρεται. «Το πιο εύκολο πράγμα είναι να πει κάποιος ότι δίνω δύο επιπλέον ορόφους σε όλες τις περιοχές. Δεν είναι έτσι. Παίρνονται αποφάσεις που θα αξιολογηθούν διότι έχει επιπτώσεις», δήλωσε καταληκτικά ο κ. Ιωάννου, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου.

ΚΥΠΕ