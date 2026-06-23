Μεταρρυθμίσεις από Κύπρο ζητά το ΔΝΤ-Τι λέει για εκποιήσεις

Η διατήρηση ισχυρής ανάπτυξης απαιτεί μεταρρυθμίσεις για την αύξηση της παραγωγικότητας και των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων ενός πιο αποτελεσματικού δικαστικού συστήματος, ενός καλύτερα καταρτισμένου εργατικού δυναμικού, ευρύτερης χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών και προόδου στις μεταρρυθμίσεις του ενεργειακού τομέα, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείο Οικονομικών, στα συμπεράσματα μετά την ολοκλήρωση του 2026 Article IV Consultation από το ΔΝΤ, σημειώνεται ότι παρά τις υψηλότερες τιμές ενέργειας και τις μειωμένες τουριστικές αφίξεις, η οικονομία της Κύπρου παραμένει ανθεκτική, με ισχυρή ανάπτυξη και σταθερά θεμελιώδη μεγέθη.

Η ισχυρή δημοσιονομική απόδοση και η μείωση του δημόσιου χρέους, σημειώνεται, δημιουργούν χώρο για μια σταδιακή και φιλική προς την ανάπτυξη δημοσιονομική χαλάρωση—επικεντρωμένη σε ποιοτικές επενδύσεις και βελτίωση της αποδοτικότητας. «Πρέπει να διασφαλιστεί η χρηματοοικονομική σταθερότητα και να υποστηριχθεί η ενίσχυση και εμβάθυνση της εμπιστοσύνης προς τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς», τονίζεται.

Στην αξιολόγηση από το Εκτελεστικό Συμβούλιο, αναφέρει το ΥΠΟΙΚ, οι Εκτελεστικοί Διευθυντές

· Επαίνεσαν τη συνεχιζόμενη ισχυρή μακροοικονομική απόδοση και ανθεκτικότητα της Κύπρου, ωστόσο, προειδοποίησαν ότι οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι είναι προς την αρνητική πλευρά και ότι οι δομικές ευπάθειες παραμένουν. Ενθάρρυναν τις αρχές να διατηρήσουν τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και να προχωρήσουν με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να ενισχύσουν την παραγωγικότητα και να στηρίξουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

· Επαίνεσαν την ισχυρή δημοσιονομική απόδοση των αρχών. Συμφώνησαν ότι, καθώς ο χώρος πολιτικής διευρύνεται, οποιαδήποτε δημοσιονομική χαλάρωση πρέπει να είναι σταδιακή και καλά μετρημένη για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση, ενώ διατηρούνται τα αποθέματα για τις αυξανόμενες πιέσεις δαπανών που σχετίζονται με τη γήρανση, την άμυνα και τις ανάγκες για υποδομές. Τόνισαν τη σημασία της βελτίωσης της αποδοτικότητας των δαπανών και της φορολογίας, δίνοντας προτεραιότητα σε δημόσιες επενδύσεις υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας διατηρώντας παράλληλα πειθαρχία στην αύξηση των μισθών στο δημόσιο. Τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών ανέφεραν πρέπει να είναι προσωρινά και στοχευμένα. Χαιρέτισαν τη πρόσφατη ολοκληρωμένη φορολογική μεταρρύθμιση και την πρόταση για δημιουργία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

· Συμφώνησαν ότι ο τραπεζικός τομέας παραμένει υγιής, υποστηριζόμενος από ισχυρά κεφάλαια και ρευστότητα καθώς και από τη βελτίωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων. Ταυτόχρονα, θεώρησαν ότι η σημαντική έκθεση στον τομέα των ακινήτων και τα υπόλοιπα παλαιά μη εξυπηρετούμενα δάνεια εκτός τραπεζικού τομέα απαιτούν συνεχή επαγρύπνηση. Επισημαίνοντας ότι η μεσολάβηση πιστώσεων παραμένει περιορισμένη, τόνισαν την ανάγκη διατήρησης ενός αποτελεσματικού πλαισίου για εκποιήσεις, ενίσχυσης των διαδικασιών πτώχευσης και βελτίωσης της δικαστικής αποτελεσματικότητας για την υποστήριξη της λύσης προβληματικών περιουσιακών στοιχείων, τη βαθύτερη ανάπτυξη των αγορών πιστώσεων και την ενίσχυση των επενδύσεων. Τόνισαν επίσης τη σημασία της ενίσχυσης των πλαισίων παρακολούθησης κινδύνων και της προώθησης της εποπτείας κατά των ξεπλυμάτων χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT).

· Συμφώνησαν ότι η συνεχής εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων είναι το κλειδί για την αύξηση της παραγωγικότητας και την υποστήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Οι προτεραιότητες περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση των ασυμφωνιών δεξιοτήτων, την ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου και της ετοιμότητας στην Τεχνητή Νοημοσύνη, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση της δικαστικής αποτελεσματικότητας. Τόνισαν ότι η προώθηση της μεταρρύθμισης στον τομέα της ενέργειας είναι κρίσιμη για τη μείωση του κόστους, την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και τη στήριξη της πράσινης μετάβασης. Η έγκαιρη εφαρμογή των μέτρων βάσει του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα ήταν επίσης σημαντική.

To Υπουργείο Οικονομικών χαιρετίζει τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του ΔΝΤ. Ειδικότερα, αναφέρει ανακοίνωσή του, «συμφωνούμε με την άποψη ότι η κυπριακή οικονομία έχει επιδείξει ανθεκτικότητα, η δημοσιονομική απόδοση έχει υπάρξει εξαιρετική, και κυρίως ότι παρά τις πρόσφατες διαταραχές, οι προοπτικές παραμένουν ευνοϊκές. Ως προς τις συστάσεις, το Υπουργείο Οικονομικών συμφωνεί ότι η δημοσιονομική πολιτική πρέπει να είναι πιο αποδοτική ως προς στις δαπάνες, να αποφεύγει στρεβλώσεις και να επικεντρωθεί σε επενδύσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη και να αντιμετωπίζει τις μακροχρόνιες προκλήσεις της Κυπριακής οικονομίας, ειδικά ενόψει και της πορείας αναφοράς που έχει αποφασισθεί σε σχέση με την αύξηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών στο νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Οικονομικής Διακυβέρνησης».