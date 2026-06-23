ΤΟΜ: Μέχρι 30 Ιουνίου η εγγραφή οχημάτων για τη χορηγία ηλεκτροκίνησης

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Με πτωτικές τάσεις έκλεισε το ΧΑΚ την Τρίτη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο γενικός δείκτης τιμών έκλεισε στις 307,79 μονάδες, καταγράφοντας πτώση κατά 0,32%

Με πτωτικές τάσεις ολοκληρώθηκε η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) την Τρίτη, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 307,79 μονάδες, καταγράφοντας πτώση κατά 0,32%.

Πτώση επίσης κατά 0,32% κατέγραψε και ο Δείκτης FTSE/CySE 20, ο οποίος έκλεισε στις 181,03 μονάδες. Η συνολική αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €84.159,02.

Από τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά παρουσίασε πτώση κατά 0,51%, ενώ η Εναλλακτική είχε άνοδο 0,41%. Οι Επενδυτικές Εταιρείες υποχώρησαν κατά 0,28%, ενώ τα Ξενοδοχεία κατέγραψαν άνοδο κατά 3,89%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών €21.396,20 (τιμή κλεισίματος €9,8 - πτώση 1,71%), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €17.855,45 (τιμή κλεισίματος €1,350 - χωρίς μεταβολή), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €14.745 (τιμή κλεισίματος €5,00 - χωρίς μεταβολή), της Demetra με €10.068,52 (τιμή κλεισίματος €1,665 - πτώση 0,30%) και της Πανδώρα με €6.900,00 (τιμή κλεισίματος €0,230 - πτώση 0,86%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης έξι κινήθηκαν ανοδικά, τέσσερις καθοδικά και τέσσερις παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 56.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΧΑΚΧρηματιστήριο

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα