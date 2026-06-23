Με πτωτικές τάσεις έκλεισε το ΧΑΚ την Τρίτη

Με πτωτικές τάσεις ολοκληρώθηκε η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) την Τρίτη, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 307,79 μονάδες, καταγράφοντας πτώση κατά 0,32%.

Πτώση επίσης κατά 0,32% κατέγραψε και ο Δείκτης FTSE/CySE 20, ο οποίος έκλεισε στις 181,03 μονάδες. Η συνολική αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €84.159,02.

Από τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά παρουσίασε πτώση κατά 0,51%, ενώ η Εναλλακτική είχε άνοδο 0,41%. Οι Επενδυτικές Εταιρείες υποχώρησαν κατά 0,28%, ενώ τα Ξενοδοχεία κατέγραψαν άνοδο κατά 3,89%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών €21.396,20 (τιμή κλεισίματος €9,8 - πτώση 1,71%), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €17.855,45 (τιμή κλεισίματος €1,350 - χωρίς μεταβολή), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €14.745 (τιμή κλεισίματος €5,00 - χωρίς μεταβολή), της Demetra με €10.068,52 (τιμή κλεισίματος €1,665 - πτώση 0,30%) και της Πανδώρα με €6.900,00 (τιμή κλεισίματος €0,230 - πτώση 0,86%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης έξι κινήθηκαν ανοδικά, τέσσερις καθοδικά και τέσσερις παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 56.

Πηγή: ΚΥΠΕ