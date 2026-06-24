Η αύξηση των μισθών στο δημόσιο τομέα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον δείκτη της ΑΤΑ και θα πρέπει να αποφεύγονται ευρύτερες αυξήσεις μισθών για να αποφευχθεί η διεύρυνση του χάσματος μισθών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τονίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμειο. Όπως αναφέρεται στην έκθεση του ΔΝΤ στο πλαίσιο της διαβούλευσης του Άρθρου IV για την Κύπρο, το 2025, οι κυπριακές αρχές συμφώνησαν να αυξήσουν σταδιακά την ΑΤΑ από τα δύο τρίτα του πληθωρισμού στο 100% έως τον Ιούλιο του 2027. «Αυτό θα καταστήσει τους μισθούς λιγότερο ευέλικτους, συμπεριλαμβανομ...
ΔΝΤ: «Όχι» σε οριζόντιες αυξήσεις μισθών, στο «μάτι» ξανά ο δημόσιος τομέας
Η αύξηση των μισθών στο δημόσιο τομέα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον δείκτη της ΑΤΑ και θα πρέπει να αποφεύγονται ευρύτερες αυξήσεις μισθών για να αποφευχθεί η διεύρυνση του χάσματος μισθών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τονίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμειο.
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