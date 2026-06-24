Minds in Cyprus: Ισχυρό ενδιαφέρον σε Μπέρμιγχαμ και Λονδίνο για τις ευκαιρίες επιστροφής στην Κύπρο

Η πρωτοβουλία Minds in Cyprus επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο, έναν χρόνο μετά την πρώτη παρουσίασή της στο Λονδίνο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, με εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 22 Ιουνίου στο Μπέρμιγχαμ και στις 23 Ιουνίου στο Λονδίνο.

Η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κα Ειρήνη Πική, η οποία εκπροσώπησε την Κυβέρνηση, παρουσίασε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί κατά τον πρώτο χρόνο υλοποίησης της πρωτοβουλίας, τα διαθέσιμα κίνητρα και εργαλεία στήριξης, καθώς και τις επαγγελματικές προοπτικές που διαμορφώνονται σήμερα στην Κύπρο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στόχος των εκδηλώσεων, στις οποίες συμμετείχαν πέραν των 350 Κυπρίων επαγγελματιών που ζουν και εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, ήταν η απευθείας διασύνδεση τους με επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Στην αποστολή συμμετείχαν 24 εταιρείες και οργανισμοί από κλάδους όπως η τεχνολογία, το fintech, οι χρηματοοικονομικές και επαγγελματικές υπηρεσίες, η έρευνα και καινοτομία και η ενέργεια, προσφέροντας συνολικά περισσότερες από 110 θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

Στο Λονδίνο η εκδήλωση είχε τη μορφή έκθεσης επαγγελματικών ευκαιριών (career fair), ενώ στο Μπέρμιγχαμ, πραγματοποιήθηκε ανοικτή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, με επίκεντρο τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας, τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τους τρόπους ενίσχυσης των δεσμών της Κύπρου με τη διασπορά της.

Κατά την παρέμβασή της, η κα Πική υπογράμμισε ότι το Minds in Cyprus αποτελεί μια συντονισμένη πρωτοβουλία που επιδιώκει να καταστήσει την Κύπρο μια σοβαρή και αξιόπιστη επιλογή για επαγγελματίες που αξιολογούν το επόμενο βήμα της σταδιοδρομίας τους.

Όπως ανέφερε, η Κυβέρνηση δεν επιχειρεί απλώς να «επιστρέψει κόσμο», αλλά να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε η σκέψη της επιστροφής ή της συνεργασίας με την Κύπρο να μπορεί να μετατραπεί σε πραγματική επιλογή, μέσα από ευκαιρίες, στοχευμένα κίνητρα και πρακτική στήριξη.

Η Υφυπουργός σημείωσε ότι η κυπριακή οικονομία καταγράφει τα τελευταία χρόνια ισχυρές επιδόσεις, με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, ιστορικά χαμηλή ανεργία, σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους και διαδοχικές αναβαθμίσεις από διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Όπως τόνισε, οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν πραγματική ζήτηση για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ιδιαίτερα σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως η τεχνολογία, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η έρευνα και η καινοτομία.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πλατφόρμα Opportunities for Talent, μέσω της οποίας έχουν ήδη εγγραφεί περισσότεροι από 700 επαγγελματίες, ενώ έχουν αναρτηθεί περισσότερες από 330 εξειδικευμένες θέσεις εργασίας από επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

Ξεχωριστή μνεία έγινε και στα στοχευμένα φορολογικά κίνητρα που ισχύουν, περιλαμβανομένης της νέας φοροαπαλλαγής 25% στο εισόδημα από εργοδότηση για Κύπριους που βρίσκονται επτά χρόνια στο εξωτερικό, καθώς και της προϋπάρχουσας φορολογικής απαλλαγής 50% για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Όπως επισημάνθηκε, τα κίνητρα αυτά λειτουργούν ως μεταβατικό εργαλείο που μειώνει το κόστος και την αβεβαιότητα των πρώτων χρόνων για όσους εξετάζουν την επιστροφή τους.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν οι πρακτικές διευκολύνσεις που προωθούνται μέσα από το Σχέδιο Δράσης του Minds in Cyprus, όπως η ταχύτερη εξέταση αιτήσεων για επαγγελματικές άδειες και αναγνώριση προσόντων, ζητήματα που αφορούν άδειες παραμονής και εργασίας συζύγων ή συντρόφων, η στήριξη οικογενειών σε θέματα εκπαίδευσης και εγκατάστασης, καθώς και η συγκεντρωμένη πληροφόρηση που παρέχεται μέσω του Information Hub.

Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι του Τμήματος Φορολογίας και του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, παρέχοντας πρακτική ενημέρωση για φορολογικά ζητήματα, χρηματοδοτικά προγράμματα, ερευνητικές ευκαιρίες και εργαλεία στήριξης της καινοτομίας.

Η κα Πική κατέστησε σαφές ότι η πρωτοβουλία απευθύνεται αφενός σε όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο επιστροφής και αφετέρου σε εκείνους που επιθυμούν να παραμείνουν συνδεδεμένοι με την Κύπρο, να συνεργαστούν με κυπριακές επιχειρήσεις, να μεταφέρουν τεχνογνωσία ή να συμμετάσχουν σε έργα και πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στη χώρα.

«Το Minds in Cyprus δεν ζητά απλώς την επιστροφή. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η σκέψη της επιστροφής ή της συνεργασίας να μπορεί να μετατραπεί σε πραγματική επιλογή», ανέφερε χαρακτηριστικά η Υφυπουργός.

Οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν από την Κυβέρνηση και τον Invest Cyprus, με τη στήριξη του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), του οργανισμού επαγγελματιών Cypriots in the City και δεκάδων επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

Η πρωτοβουλία Minds in Cyprus εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Κυβέρνησης για την προσέλκυση και αξιοποίηση ταλέντου, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας και την αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας Κυπρίων που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό.

Περισσότερες πληροφορίες για τις εκδηλώσεις, τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, τα κίνητρα και την πλατφόρμα Opportunities for Talent είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: www.mindsincyprus.com