Πετρέλαιο: Κατρακύλα άνω του 4% για το Brent- Επιστροφή στα προπολεμικά επίπεδα κάτω από τα 74 δολάρια

Περισσότερο από 4% υποχώρησαν οι τιμές του αργού πετρελαίου την Τετάρτη, με το Brent να κλείνει στα χαμηλότερα επίπεδα από πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, καθώς οι ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά υποχώρησαν και η κυκλοφορία δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ επανέρχεται σταδιακά σε φυσιολογικούς ρυθμούς.

Το Brent έκλεισε με απώλειες 3,34 δολαρίων ή 4,3%, στα 73,74 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI υποχώρησε κατά 2,87 δολάρια ή 3,9%, στα 70,34 δολάρια. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης το Brent έφθασε έως τα 73,12 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 27 Φεβρουαρίου, μία ημέρα πριν από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν. Το WTI υποχώρησε μάλιστα κάτω από τα 70 δολάρια για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου.

Καθοριστικό ρόλο στην αποκλιμάκωση των τιμών έπαιξε η επανεκκίνηση των ροών πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ. Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε στο Reuters Global Energy Forum στη Νέα Υόρκη ότι οι ροές αργού πετρελαίου έχουν πλέον επιστρέψει σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα πριν από τον πόλεμο με το Ιράν.

Όπως ανέφερε, περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια αργού εξήλθαν από τα Στενά του Ορμούζ το τελευταίο 24ωρο, ενώ η πλήρης αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας καθυστέρησε λόγω ναρκών που είχαν τοποθετηθεί από το Ιράν στην περιοχή. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη δεν θα έχει πλέον τη δυνατότητα να αποκλείσει το πέρασμα και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν τη συνέχιση των ενεργειακών ροών ακόμη και χωρίς τελική συμφωνία με το Ιράν.

Σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλιακής παρακολούθησης, τρία δεξαμενόπλοια που παρέμεναν εγκλωβισμένα και μετέφεραν συνολικά περίπου 5 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου εξέρχονταν την Τετάρτη από τα Στενά, με τα δύο εξ αυτών να κατευθύνονται προς την Ασία. Η εξέλιξη συνδέεται με την προσωρινή συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν, η οποία απελευθερώνει πρόσθετες ποσότητες πετρελαίου που είχαν παραμείνει μπλοκαρισμένες στον Περσικό Κόλπο.

Πιέσεις στην αγορά από την αύξηση της προσφοράς

Οι πιέσεις στις τιμές γίνονται πλέον ορατές και στη φυσική αγορά πετρελαίου, όπου φορτία αργού πωλούνται με εκπτώσεις σε πολλές περιοχές του κόσμου. Οι εμπορικές ροές αναπροσαρμόζονται καθώς η αγορά προεξοφλεί σημαντική αύξηση της προσφοράς από τη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να ετοιμάζεται να ενισχύσει τις εξαγωγές του μετά την προσωρινή χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων.

Ενδεικτικό της αλλαγής κλίματος είναι το γεγονός ότι τα συμβόλαια Brent δεύτερου μήνα διαπραγματεύονται πλέον σε υψηλότερα επίπεδα από τα συμβόλαια άμεσης παράδοσης, εξέλιξη που υποδηλώνει επάρκεια προσφοράς στο βραχυπρόθεσμο διάστημα.

Αναλυτές της ING σημείωσαν ότι τα θετικά μηνύματα από τον Περσικό Κόλπο ενισχύουν την αισιοδοξία για τη διατήρηση των πετρελαϊκών ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ, αν και οι διελεύσεις πλοίων εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από την έναρξη της σύγκρουσης.

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν αυτή την εβδομάδα την επανέναρξη των ιρανικών πωλήσεων πετρελαίου, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για μια μόνιμη συμφωνία ειρήνης με την Τεχεράνη, η οποία θα περιλαμβάνει δεσμεύσεις για πυρηνικούς ελέγχους και ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Τιμ Γουότερερ της KCM Trade εκτίμησε ότι σε περίπτωση περαιτέρω χαλάρωσης των κυρώσεων, η ιρανική παραγωγή και οι εξαγωγές θα μπορούσαν να αυξηθούν πολύ γρήγορα, αξιοποιώντας τα σημαντικά αποθέματα που βρίσκονται ήδη αποθηκευμένα σε δεξαμενόπλοια. «Μιλάμε πιθανότατα για εβδομάδες και όχι για μήνες», σημείωσε.

Το Ομάν ανακοίνωσε επίσης ότι θα διατηρήσει ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την επιβολή διοδίων και δημιούργησε δύο προσωρινές θαλάσσιες διαδρομές βόρεια και νότια του υφιστάμενου διαδρόμου ναυσιπλοΐας, προκειμένου να διευκολύνει την ασφαλή διέλευση των πλοίων.

Παραμένουν οι αβεβαιότητες

Παρά τη βελτίωση του κλίματος, οι αγορές εξακολουθούν να παρακολουθούν με επιφύλαξη τη βιωσιμότητα της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Τεχεράνη συμφώνησε σε πυρηνικές επιθεωρήσεις «επ’ αόριστον», ισχυρισμό που η ιρανική πλευρά διέψευσε.

Την ίδια στιγμή, τα αμερικανικά αποθέματα παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα λόγω της ισχυρής ζήτησης από τα διυλιστήρια και των αποδεσμεύσεων από τα στρατηγικά αποθέματα. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA), τα συνολικά αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά 15,1 εκατ. βαρέλια, στα 743,3 εκατ. βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 19 Ιουνίου, το χαμηλότερο επίπεδο από το 1984.

Η J.P. Morgan αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψή της για τις τιμές του Brent στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, επικαλούμενη χαμηλότερη του αναμενομένου μείωση των αποθεμάτων στις χώρες του ΟΟΣΑ και πιο ήπια παγκόσμια ζήτηση. Η τράπεζα εκτιμά πλέον ότι το Brent θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 86 δολάρια το βαρέλι το τρίτο τρίμηνο και στα 80 δολάρια το τέταρτο.

Στο μεταξύ, νέα αβεβαιότητα στην πλευρά της προσφοράς δημιουργεί η Ρωσία, καθώς ένα από τα διυλιστήρια πετρελαίου της Μόσχας αναμένεται να παραμείνει εκτός λειτουργίας για τουλάχιστον έξι μήνες μετά τις σοβαρές ζημιές που υπέστη από ουκρανικές επιθέσεις με drones, σύμφωνα με δύο πηγές της βιομηχανίας.

Πηγή: newmoney.gr