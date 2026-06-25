Κεντρική Τράπεζα: «Στατιστικές Ορολογίες σε Απλή Γλώσσα»

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανακοίνωσε την προσθήκη νέας ενότητας στην ιστοσελίδα της με τίτλο «Στατιστικές Ορολογίες σε Απλή Γλώσσα», στο πλαίσιο των δράσεών της για την ενίσχυση του στατιστικού αλφαβητισμού.

Η ενότητα παρουσιάζει βασικούς στατιστικούς όρους που αφορούν τα χρηματοοικονομικά, τις νομισματικές στατιστικές και τις εξωτερικές οικονομικές σχέσεις, σε απλή και κατανοητή γλώσσα, με στόχο τη διευκόλυνση της κατανόησης των στατιστικών δεδομένων από το ευρύ κοινό.

Οι ορολογίες βασίζονται σε υλικό που έχει αναπτυχθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και είναι διαθέσιμο στο ECB Data Portal – “Statistics Explained”. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου προχώρησε στη μετάφραση και προσαρμογή τους στα ελληνικά.

Με την πρωτοβουλία αυτή ενισχύεται η προσβασιμότητα και η κατανόηση των στατιστικών πληροφοριών, συμβάλλοντας στην καλύτερη ενημέρωση των πολιτών.