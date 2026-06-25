Μαρίνος Μουσιούττας στον «Π»: Τα εμπόδια στο συνταξιοδοτικό, το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι άδειες ασθενείας στο Δημόσιο (ηχητικό)

Την πρόθεση της κυβέρνησης να ολοκληρώσει τον κοινωνικό διάλογο για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού και να καταθέσει το σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή τον Σεπτέμβριο, εξέφρασε ο Υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας, σε παρέμβαση του στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση».

Όπως ανέφερε, το Υπουργείο Εργασίας θα αποστείλει τις επόμενες ημέρες στα μέλη του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος το ολοκληρωμένο νομοσχέδιο, καθώς και περίληψη των βασικών αλλαγών που περιλαμβάνει η μεταρρύθμιση. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει εξέταση των προνοιών κεφάλαιο προς κεφάλαιο, με στόχο την επίτευξη όσο το δυνατόν μεγαλύτερης συναίνεσης μεταξύ κυβέρνησης, συντεχνιών και εργοδοτών.

«Προσπάθεια πάντα είναι να υπάρχει, αν όχι ομοφωνία, μεγάλη σύγκλιση απόψεων», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην κατάθεση του νομοσχεδίου ακόμη και αν δεν επιτευχθεί συμφωνία σε όλα τα ζητήματα.

Στόχος η κατάθεση στη Βουλή τον Σεπτέμβριο

Ο κ. Μουσιούττας εξέφρασε την εκτίμηση ότι μέχρι την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα έχει ολοκληρωθεί η σχετική προεργασία, ώστε το νομοθέτημα να κατατεθεί άμεσα προς συζήτηση.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού το Υπουργείο θα πραγματοποιήσει ενημερωτικές συναντήσεις με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, παρουσία αναλογιστών και αρμόδιων λειτουργών των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προκειμένου να παρουσιαστούν αναλυτικά οι πτυχές της μεταρρύθμισης.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε πρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από αλλαγές ή βελτιώσεις στις παροχές θα πρέπει να αντισταθμίζεται από εξοικονομήσεις αλλού, καθώς «τα λεφτά του ταμείου δεν είναι ανεξάντλητα».

Ανοικτό το θέμα της μείωσης 12% στις πρόωρες συντάξεις

Αναφερόμενος στη συζήτηση για τη μείωση 12% στις πρόωρες συντάξεις, ο Υπουργός είπε ότι η κυβερνητική πρόταση προβλέπει αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της μείωσης, ενώ οι συντεχνίες διατηρούν διαφορετική προσέγγιση.

Ξεκαθάρισε πάντως ότι δεν υπάρχει πρόταση για πλήρη κατάργηση της μείωσης, καθώς κάτι τέτοιο θα άλλαζε τη φιλοσοφία του συστήματος. Όπως ανέφερε, η βάση του σχεδιασμού παραμένει η συνταξιοδότηση στα 65 έτη, χωρίς πρόθεση αύξησης του ορίου αφυπηρέτησης.

Διαφωνίες για τα ταμεία προνοίας

Σημαντικές διαφορές εξακολουθούν να καταγράφονται και στο ζήτημα των ταμείων προνοίας. Σύμφωνα με τον Υπουργό, οι εργοδοτικές οργανώσεις τάσσονται υπέρ της εθελοντικής εφαρμογής τους, ενώ οι συντεχνίες ζητούν να καταστούν υποχρεωτικά.

Ο ίδιος απέφυγε να αποκαλύψει τη θέση της κυβέρνησης στο παρόν στάδιο, τονίζοντας ότι προτεραιότητα είναι να διερευνηθούν περιθώρια σύγκλισης μεταξύ των δύο πλευρών.

Διευκρίνισε πάντως ότι, ανεξάρτητα από την τελική μορφή της ρύθμισης, οποιαδήποτε αλλαγή στα ταμεία προνοίας θα τεθεί σε εφαρμογή μετά από τρία χρόνια, ενώ τα οφέλη για τους νέους συνταξιούχους θα γίνουν αισθητά σε βάθος δεκαετίας ή και δεκαπενταετίας.

«Το ταμείο προνοίας είναι κάτι πρόσθετο από τη σύνταξη και δεν επηρεάζει το ένα το άλλο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να λειτουργεί συμπληρωματικά προς τη σύνταξη.

«Δεν μπορούν οι χαμηλές συντάξεις να φτάσουν το όριο της φτώχειας»

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο αύξησης των χαμηλών συντάξεων μέχρι το επίπεδο του ορίου της φτώχειας, ο Υπουργός ήταν κατηγορηματικός ότι κάτι τέτοιο δεν είναι οικονομικά εφικτό με τα σημερινά δεδομένα.

Όπως εξήγησε, το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων λειτουργεί με βάση τις εισφορές που καταβάλλονται και τα διαθέσιμα κεφάλαιά του δεν επιτρέπουν αυξήσεις της τάξης που θα απαιτούνταν για να καλυφθεί η διαφορά.

Αποπληρωμή του χρέους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ο κ. Μουσιούττας υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη αποφασίσει την έναρξη αποπληρωμής του χρέους του κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων από την 1η Ιανουαρίου 2028.

Παράλληλα, όπως είπε, τα ετήσια πλεονάσματα του Ταμείου θα συγκεντρώνονται σε ειδικό λογαριασμό και θα διαχειρίζονται από ανεξάρτητο θεσμοθετημένο φορέα, με βάση ευρωπαϊκά πρότυπα. Στόχος θα είναι η ασφαλής επένδυση των κεφαλαίων με περιορισμένο ρίσκο, ώστε να διασφαλίζονται τα συμφέροντα των σημερινών και μελλοντικών συνταξιούχων.

Προβληματισμός για τις άδειες ασθενείας στο δημόσιο

Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης και στο ζήτημα των αδειών ασθενείας στο δημόσιο, σημειώνοντας ότι από πρόσφατες συζητήσεις προέκυψαν ενδείξεις ότι το υφιστάμενο σύστημα παρουσιάζει αδυναμίες.

Όπως εξήγησε, έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις υπαλλήλων που αξιοποιούν επανειλημμένα τις προβλεπόμενες περιόδους μακροχρόνιας άδειας ασθενείας, επιστρέφοντας για μικρό χρονικό διάστημα στην εργασία και επανερχόμενοι αμέσως μετά σε νέα περίοδο απουσίας.

Ο Υπουργός τόνισε ότι πρόκειται για περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων και όχι για τη μεγάλη πλειονότητα των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ διαβεβαίωσε ότι οποιεσδήποτε αλλαγές θα αποτελέσουν αντικείμενο διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, περιλαμβανομένων των συντεχνιών και των ιατρικών υπηρεσιών.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση του Υπουργού Εργασίας: