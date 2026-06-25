Τμήμα Τελωνείων: Παραδείγματα για επιβολή δασμού €3 σε μικροδέματα εκτός ΕΕ

Ενδεικτικά παραδείγματα αναφορικά με την κατάργηση της απαλλαγής στην καταβολή δασμών σε αποστολές χαμηλής αξίας (μικρότερης των €150) και την επιβολή του προσωρινού δασμού των €3 ανά κατηγορία προϊόντος που περιλαμβάνεται σε κάθε αποστολή παραθέτει σε σημερινή του ανακοίνωση το Τμήμα Τελωνείων, με αφορμή τους νέους τελωνειακούς κανόνες στο ηλεκτρονικό εμπόριο από χώρες εκτός ΕΕ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Τμήμα, για ένα δέμα αγορασμένο διαδικτυακά από Ασία, το οποίο περιέχει 3 διαφορετικά είδη, μία μπλούζα, ένα ζευγάρι σκουλαρίκια και ένα μπρελόκ, η χρέωση θα είναι €3 ανά είδος, δηλαδή €9 και επιπλέον ΦΠΑ επί της συνολικής αξίας (συμπεριλαμβανομένου του δασμού).

Σε δεύτερο παράδειγμα, το Τμήμα αναφέρει πως για ένα δέμα αγορασμένο διαδικτυακά από Ασία το οποίο περιέχει μία μεταξωτή μπλούζα και ένα βαμβακερό μπλουζάκι, δύο δηλαδή διαφορετικά είδη, η χρέωση θα είναι €3 ανά είδος, τουτέστιν €6 και επιπλέον ΦΠΑ επί της συνολικής αξίας (συμπεριλαμβανομένου του δασμού).

Σε τρίτο παράδειγμα, το Τμήμα αναφέρει πως για ένα ένα δέμα αγορασμένο διαδικτυακά από Ασία το οποίο περιέχει δύο ή περισσότερα ίδιου τύπου μπλουζάκια (π.χ. βαμβακερά), αυτά θεωρούνται ένα είδος, επομένως ο δασμός θα είναι €3 και επιπλέον ΦΠΑ επί της συνολικής αξίας (συμπεριλαμβανομένου του δασμού).

Όπως διευκρινίζεται, οι καταναλωτές θα καταβάλλουν τον δασμό είτε κατά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς (Checkout), είτε κατά την παράδοση.

Στην πρώτη περίπτωση, αναφέρεται ότι ορισμένες ιστοσελίδες/πλατφόρμες ενδέχεται να εισπράττουν τον δασμό κατά την αγορά, όπου η τελική χρέωση θα εμφανίζεται ξεκάθαρα κατά την ολοκλήρωση της αγοράς, χωρίς επιπλέον χρεώσεις κατά την παράδοση.

Συμπληρώνεται ότι άλλες ιστοσελίδες/πλατφόρμες δεν θα εισπράττουν τον δασμό εκ των προτέρων. Σε αυτή την περίπτωση, το ταχυδρομείο ή ο ταχυμεταφορέας θα ζητήσει την καταβολή του δασμού €3/είδος πριν από την παράδοση του δέματος.

Σημειώνεται ότι εάν ο καταναλωτής αποφασίσει να επιστρέψει ένα προϊόν, αυτό δεν συνεπάγεται ταυτόχρονα και επιστροφή του καταβληθέντος δασμού των €3 ανά είδος, προσθέτοντας ότι ο δασμός αυτός μπορεί να επιστραφεί με έγκριση του Τελωνείου ύστερα από δικαιολογημένη αίτηση, στις περιπτώσεις που πρόκειται για ελαττωματικά προϊόντα ή αν τα αποσταλθέντα εμπορεύματα δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης αγοράς.

Προστίθεται ότι η επιστροφή του ΦΠΑ εξαρτάται από την πολιτική της κάθε επιχείρησης. Ορισμένοι πωλητές επιστρέφουν τον ΦΠΑ ενώ άλλοι όχι, ανεξάρτητα αν ο καταναλωτής είναι υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο ή όχι.

Επιπλέον, οι καταναλωτές καλούνται να ελέγχουν πριν την αγορά τη σελίδα "Terms and Conditions" και τη σελίδα "About Us" ώστε να διαπιστώνουν τη φυσική έδρα της επιχείρησης και από πού αποστέλλονται τα προϊόντα, να διαπιστώνουν εάν ο δασμός περιλαμβάνεται στην τιμή αγοράς, να υπολογίζουν το επιπλέον κόστος πριν ολοκληρώσουν την παραγγελία και να εξετάζουν προσεκτικά τους όρους επιστροφής.

«Με τον τρόπο αυτό μπορούν να αποφύγουν απρόβλεπτες χρεώσεις, καθυστερήσεις στην παράδοση και δυσάρεστες εκπλήξεις κατά τις διαδικτυακές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης», καταλήγει το Τμήμα Τελωνείων.

Πηγή: ΚΥΠΕ