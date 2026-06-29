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| Οικονομία

Αυξημένη κατά 1,4% η βιομηχανική παραγωγή

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Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Απρίλιο 2026 έφθασε στις 113,4 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 1,4% σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2025

Μικρή αύξηση παρουσίασε τον Απρίλιο του 2026 η βιομηχανική παραγωγή, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Απρίλιο 2026 έφθασε στις 113,4 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 1,4% σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2025.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 0,6% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (+6,9%), των μεταλλείων και λατομείων (+4,5%) και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+4,4%).

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+8,1%) και κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+6,7%). Οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-8,6%), κατασκευής επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (-4,5%) και κατασκευής προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (-3,8%).

Κατά την περίοδο    Ιανουαρίου – Απριλίου 2026, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

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