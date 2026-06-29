Με κέρδη ξεκίνησε την εβδομάδα το ΧΑΚ

Κέρδη κατέγραψε στη σημερινή πρώτη χρηματιστηριακή συνάντηση της εβδομάδας το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 305,96 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,20%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €211,517.75.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 180,00 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη σε ποσοστό 0,21%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη σε ποσοστό 0,39% κατάγραψε ο δείκτης της Κύριας Αγοράς, ενώ ζημιές σημείωσαν ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών σε ποσοστό 0,38% και της Εναλλακτικής Αγοράς 0,25%. Δεν παρουσίασε μεταβολή ο δείκτης των Ξενοδοχείων.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Logicom με €84,294.1000 (τιμή κλεισίματος €3,30– άνοδος 3,77%), της Τράπεζας Κύπρου με €51,364.0700 (τιμή κλεισίματος €9,80 – άνοδος 0,46%), της Demetra Holdings με €37,716.1100 (τιμή κλεισίματος €1,64 – πτώση 0,30%), της Τσιμεντοποιία Βασιλικού με €12,373.5000 (τιμή κλεισίματος €5,10 – χωρίς μεταβολή) και της Woolworth (Cyprus) Properties με €6,009.6400 (τιμή κλεισίματος €0,26 – άνοδος 3,20%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά, 8 καθοδικά και 3 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 128.

Πηγή: ΚΥΠΕ