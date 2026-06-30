Στα €553 εκατ. το πλεόνασμα στα κρατικά ταμεία, αύξηση €48 εκατ. στους μισθούς και €108 εκατ. στις κοινωνικές παροχές

Στα €553 εκατ. που αντιστοιχεί στο 1,4% του ΑΕΠ ανήλθε το δημοσιονομικό πλεόνασμα τους πρώτους πέντε μήνες του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Το αντίστοιχο περσινό πεντάμηνο το πλεόνασμα ανερχόταν στα €544,5 εκατ. (1,5% στο ΑΕΠ).

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026 αυξήθηκαν κατά €282,5 εκατ. (+4,8%) και ανήλθαν στα €6,2 δισ. σε σύγκριση με €5,9 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €115,2 εκατ. (+8,4%) και ανήλθαν στο €1,5 δισ. σε σύγκριση με €1,4 δισ. το 2025.

Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €102,2 εκατ. (+5,2%) και ανήλθαν στα €2,1 δισ. σε σύγκριση με €2 δισ. το 2025.

Οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €93,1 εκατ. εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ αυξήθηκαν κατά €138,0 εκατ. (+11,0%).

Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €26,4 εκατ. και τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών κατά €9,4 εκατ.

Αντιθέτως, οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €24,2 εκατ. (-26,1%) και περιορίστηκαν στα €68,5 εκατ. σε σύγκριση με €92,7 εκατ. το 2025.

Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €39,6 εκατ. (-25,5%) και περιορίστηκαν στα €115,7 εκατ.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026 αυξήθηκαν κατά €274,1 εκατ. (+5,1%) και ανήλθαν στα €5,7 δισ. σε σύγκριση με €5,4 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Συγκεκριμένα, η ενδιάμεση κατανάλωση αυξήθηκε κατά €52,0 εκατ. (+9,7%) και ανήλθε στα €590,3 εκατ. σε σύγκριση με €538,3 εκατ. το 2025.

Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €47,6 εκατ. (+3,0%) και ανήλθαν στο €1,6 δισ.

Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €108,2 εκατ. (+4,9%) και ανήλθαν στα €2,3 δισ.

Οι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €32,3 εκατ. και οι τρέχουσες κατά €70,5 εκατ.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου μειώθηκε κατά €26,8 εκατ. εκ των οποίων, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €25,4 εκατ. (-7,2%).

Οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €9,6 εκατ. (-23,2%)

Σημαντική διευκρίνιση

Τονίζεται ότι για αριθμό οντοτήτων της Γενικής Κυβέρνησης και συγκεκριμένα του υποτομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν παραχθεί εκτιμήσεις λόγω μη υποβολής επαρκών στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές.