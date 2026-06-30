Βιομηχανία: Αυξημένες κατά 2,5% οι τιμές παραγωγού τον Μάιο

Μικρή αύξηση παρουσίασαν τον Μάιο οι τιμές παραγωγού στον τομέα της βιομηχανίας, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Μάιο 2026 έφτασε στις 125,7 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 3,0% σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2026.

Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση 2,5%.

Τον Μάιο 2026 σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2026, ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων, ενώ σημείωσε αύξηση στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος κατά 13,4%, στην παροχή νερού και ανάκτηση υλικών κατά 2,1% και στη μεταποίηση κατά 0,8%.

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, έχουν παρατηρηθεί αυξήσεις σε όλους τους τομείς, ως εξής: παροχή νερού και ανάκτηση υλικών 7,3%, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 4,7%, μεταποίηση 1,8% και μεταλλεία και λατομεία 1,7%.

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Μάιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (7,9%), στην κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (5,6%), στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (5,1%), στη βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (4,2%) και στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (1,8%), ενώ δεν σημειώθηκε μείωση σε κανένα κλάδο.

Στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού και στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών δεν σημειώθηκε μεταβολή.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 0,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.