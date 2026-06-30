Μεγάλη πρόκληση για κυπριακές επιχειρήσεις η εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης

Η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στην πραγματική οικονομία, η επιτάχυνση της υιοθέτησής της από τις επιχειρήσεις και η ανάδειξη της Κύπρου σε ένα ευέλικτο περιβάλλον ανάπτυξης και εφαρμογής λύσεων AI, βρέθηκαν στο επίκεντρο του συνεδρίου Digital Cyprus Conference, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στη Λευκωσία.

Ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημος Δαμιανού, ανέφερε ότι η συζήτηση γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια της τεχνολογίας και εξελίσσεται σε οικονομικό, βιομηχανικό και γεωπολιτικό ζήτημα.

Όπως σημείωσε, οι παγκόσμιες εξελίξεις καταδεικνύουν ότι οι Κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις και οι κοινωνίες καλούνται πλέον να αποφασίσουν πώς θα αξιοποιηθεί και θα ρυθμιστεί η Τεχνητή Νοημοσύνη, επισημαίνοντας ότι το πραγματικό ζητούμενο δεν είναι η ανάπτυξη νέων μοντέλων αλλά η εφαρμογή τους για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων.

Ο κ. Δαμιανού ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη μετατοπίσει το ενδιαφέρον της από τη ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών, δεξιοτήτων και επενδύσεων που θα επιτρέψουν την ευρεία εφαρμογή της, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αναφερόμενος στην Κύπρο, υποστήριξε ότι η χώρα εισέρχεται στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης από ισχυρότερη αφετηρία απ' ό,τι πολλοί πιστεύουν. Όπως είπε, ο τομέας της τεχνολογίας συνεισφέρει πλέον περισσότερο από το 15% του ΑΕΠ, περίπου το 30% των άμεσων ξένων επενδύσεων κατευθύνεται στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, η κάλυψη δικτύων 5G έχει φθάσει το 100%, ενώ η κάλυψη οπτικών ινών αγγίζει το 95%.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Κύπρος βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ως προς τον γενικό ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, ωστόσο υπολείπεται σημαντικά στην υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς μόλις το 9,3% των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν σήμερα τεχνολογίες AI, έναντι περίπου 20% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Υφυπουργός προανήγγειλε ότι η νέα Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός των επόμενων εβδομάδων, με βασικούς στόχους την αξιοποίηση της ΤΝ σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, τη βελτίωση της λειτουργίας του δημόσιου τομέα και την ανάπτυξη ενός ισχυρού εθνικού οικοσυστήματος καινοτομίας γύρω από αξιόπιστες λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Κύπρου (CITEA), Γιώργος Μαλέκκος, υποστήριξε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον τεχνολογία του μέλλοντος αλλά τον νέο παράγοντα ανταγωνιστικότητας για τις επιχειρήσεις.

Όπως ανέφερε, «η ταχύτητα είναι το νέο κεφάλαιο», σημειώνοντας ότι το AI συνδέει πλέον τη γνώση με την εκτέλεση, ενώ οι επιχειρήσεις που συνεχίζουν να βασίζονται σε παραδοσιακές διαδικασίες κινδυνεύουν να χάσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Ο κ. Μαλέκκος σημείωσε ότι η χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης έχει ήδη επεκταθεί στην ανάπτυξη λογισμικού, στην εξυπηρέτηση πελατών, στις πωλήσεις, στη λογιστική και στις νομικές υπηρεσίες, ενώ εκτίμησε ότι τα επόμενα χρόνια οι οργανισμοί θα διαθέτουν, δίπλα στις ανθρώπινες ομάδες εργασίας, και AI agents σε κάθε επιχειρησιακό τμήμα.

Αναφερόμενος στις δυνατότητες της χώρας, υποστήριξε ότι η Κύπρος μπορεί να εξελιχθεί σε περιφερειακό κόμβο Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ανατολική Μεσόγειο, αξιοποιώντας την ευελιξία που διαθέτει ως μικρό κράτος, ενώ κάλεσε τις επιχειρήσεις να περάσουν από τον ρόλο του καταναλωτή τεχνολογίας στον ρόλο του παραγωγού τεχνολογίας.

Τα ευρήματα της νέας έρευνας για την υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις κυπριακές επιχειρήσεις παρουσίασε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της IMR/University of Nicosia, Χριστίνα Κοκκάλου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 89% των επιχειρήσεων στην Κύπρο χρησιμοποιούν σήμερα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ το 98% θεωρούν ότι η χρήση τους συμβάλλει ουσιαστικά στη λειτουργία των οργανισμών τους.

Η έρευνα δείχνει ότι το 91% θεωρεί πως η ενσωμάτωση της ΤΝ είναι κρίσιμη για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ενώ το 87% δηλώνει ότι διαθέτει τουλάχιστον βασικές γνώσεις γύρω από την τεχνολογία.

Ωστόσο, η οργανωτική ετοιμότητα εμφανίζεται σημαντικά χαμηλότερη. Μόλις το 16% των επιχειρήσεων διαθέτουν επίσημο οδικό χάρτη για την Τεχνητή Νοημοσύνη, το 20% χρησιμοποιούν δείκτες απόδοσης για την παρακολούθηση της εφαρμογής της, ενώ μόνο το 31% έχουν ορίσει υπεύθυνο για τα θέματα ΤΝ.

Ως σημαντικότερα οφέλη από τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης καταγράφονται η εξοικονόμηση χρόνου (90%), η αύξηση της παραγωγικότητας (82%), η δημιουργία κειμένων και παρουσιάσεων (84%), η ανάλυση δεδομένων (74%), η αυτοματοποίηση καθημερινών εργασιών (57%) και οι εφαρμογές στον τομέα του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας (54%).

Παράλληλα, το 24% των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι έχουν ήδη διαπιστώσει μείωση λειτουργικού κόστους, ενώ το 20% αναφέρουν αύξηση εσόδων.

Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα, βασικές προκλήσεις παραμένουν η έλλειψη δεξιοτήτων και εκπαίδευσης (43%), η προστασία των δεδομένων (30%), η έλλειψη γνώσης για τον τρόπο αξιοποίησης των εργαλείων (22%) και η αβεβαιότητα ως προς την πραγματική επιχειρηματική τους αξία (17%).

Παρουσιάζοντας τη διεθνή εμπειρία της Dell Technologies, ο Ihab El Ghazzawi υποστήριξε ότι η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης εξελίσσεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη τεχνολογική αλλαγή των τελευταίων δεκαετιών.

Όπως ανέφερε, η εξάπλωση του ChatGPT και των εφαρμογών παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, ενώ οι επενδύσεις στην AI αυξάνονται με εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς διεθνώς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιτυχία των έργων Τεχνητής Νοημοσύνης δεν εξαρτάται μόνο από την τεχνολογία αλλά κυρίως από την ποιότητα των δεδομένων, την υιοθέτηση από τους εργαζομένους και τη δυνατότητα επέκτασης των εφαρμογών σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη διασφάλισης της εμπιστοσύνης, της διακυβέρνησης των δεδομένων και της κυβερνοασφάλειας, υποστηρίζοντας ότι οι οργανισμοί θα πρέπει να αναπτύξουν σαφή στρατηγική για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και να προετοιμαστούν για την επόμενη φάση, αυτή των αυτόνομων AI agents, οι οποίοι θα μπορούν να εκτελούν εργασίες και να λαμβάνουν αποφάσεις για λογαριασμό των χρηστών.

Ο ίδιος ανέφερε ότι κλάδοι όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η ναυτιλία, ο τουρισμός, ο δημόσιος τομέας και η υγεία συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που μπορούν να αξιοποιήσουν σημαντικά τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Κύπρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ