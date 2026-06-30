Οριακές απώλειες κατέγραψε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί κατά 0,02% και να κλείνει στις 305,91 μονάδες, σε μια συνεδρίαση χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας.

Απώλειες της τάξης του 0,01% παρουσίασε ο Δείκτης FTSE/CySE 20, κλείνοντας στις 179,98 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε €271.598,12.

Ζημιές παρουσιάσε μόνο ο δείκτης της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 0,18%, ενώ ο δείκτης των Ξενοδοχείων δεν παρουσιάσε μεταβολή.

Κέρδη κατέγραψαν ο δείκτης το δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοτό 0,29% και των Επενδυτικών Εταιρειών σε ποσοστό 0,60%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €138.391,31 (πτώση 1,89%– τιμή κλεισίματος €9,61), οι τίτλοι της Logicom με €41.960,60 (πτώση 4,24%– τιμή κλεισίματος €3,16), οι τίτλοι της Δήμητρα Επενδυτική με €29.810,89 (άνοδος 0,61% – τιμή κλεισίματος €1,64), οι τίτλοι της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €27.229,25 (άνοδος 0,98% – τιμή κλεισίματος €5,15) και της ΠΑΝΔΩΡΑ με €14.664,00 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €0,22).

Από τις μετοχές, που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 5 κινήθηκαν ανοδικά, 4 καθοδικά και 6 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 126.

Στο μεταξύ, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών των ακόλουθων εταιρειών, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία λήφθηκε με βάση την εξουσία που της παρέχεται από το άρθρο 70(2)(ιγ) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017, ως εκάστοτε ισχύει: Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ, A. Tsokkos Hotels Public Ltd, Dome Investments Public Company Ltd, Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε όπως ζητήσει από το Συμβούλιο του ΧΑΚ την αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιρειών αυτών στο ΧΑΚ από την 1η Ιουλίου 2026 μέχρι τη συμμόρφωση τους και το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, εάν μέχρι τη λήξη της υφιστάμενης περιόδου δεν συμμορφωθούν με την υποχρέωση τους για δημοσιοποίηση της οικονομικής πληροφόρησης που εκκρεμεί.

Η Επιτροπή κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση, καθότι οι εταιρείες δεν έχουν συμμορφωθεί με την υποχρέωση τους για δημοσιοποίηση της ακόλουθης οικονομικής πληροφόρησης:

Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ: της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2024, της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2024, της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2025 και της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2025

A. Tsokkos Hotels Public Ltd, Dome Investments Public Company Ltd και Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ: των Ετήσιων Οικονομικών τους Εκθέσεων για το έτος που έληξε στις 31/12/2024, των Εξαμηνιαίων Οικονομικών τους Εκθέσεων για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2025 και των Ετήσιων Οικονομικών τους Εκθέσεων για το έτος που έληξε στις 31/12/2025, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται στους επενδυτές η απαιτούμενη ενημέρωση, για την οικονομική τους κατάσταση.

Το ΧΑΚ ανακοινώνει επίσης τις ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις Εισηγμένων Εκδοτών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά για το έτος που έληξε 31/12/2025.

Στο πλαίσιο της εξέτασης του περιεχομένου των Εκθέσεων των Ανεξάρτητων Ελεγκτών που περιλαμβάνονται στις Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις των Εισηγμένων Εταιρειών της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του ΧΑΚ για το έτος που έληξε στις 31/12/2025, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου [με βάση την παράγραφο 2.2.6 της ΚΔΠ 379/2014 (ως τροποποιήθηκε)], αποφάσισε τα ακόλουθα:

Οι τίτλοι των πιο κάτω εκδοτών θα συνεχίσουν να παρουσιάζονται με σήμανση (Σ) στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών της Αγορά τους (Εναλλακτική), με βάση την πρόνοια 2.2.6(β) της ΚΔΠ 379/2014 (ως τροποποιήθηκε)], λόγω του περιεχομένου της έκθεσης των ανεξάρτητων ελεγκτών στα Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31/12/2025.

Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 31/12/2025

Φιλοκτηματική Δημόσια Λτδ: Ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα

Display Art Plc: Ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα

Unifast Finance & Investments Public Company Ltd: Ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα

Chris Joannou Public Limited: Ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα

Επιπλέον, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου αποφάσισε σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 της ΚΔΠ 379/2014 (όπως έχει τροποποιηθεί), να αφαιρέσει τη σήμανση (Σ) από τις μετοχές της εταιρείας «Regallia Holdings & Investments Public Company Ltd», στους πίνακες διαπραγμάτευσης και τα δελτία τιμών του ΧΑΚ. Η απόφαση λήφθηκε εφόσον με βάση την Έκθεση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή για το έτος που έληξε 31/12/2025, ο λόγος που είχε οδηγήσει αρχικά στην παρουσίαση της σήμανσης στις μετοχές της εταιρείας έχει εκλείψει.

Παραταύτα, σημειώνεται ότι η σήμανση (Σ) θα διατηρηθεί στις μετοχές της εν λόγω εταιρείας, στους πίνακες διαπραγμάτευσης και τα δελτία τιμών του ΧΑΚ, λόγω μη τήρησης της συνεχούς υποχρέωσης για ελάχιστη χρηματιστηριακή αξία.

Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο θα προβεί σε αφαίρεση της σήμανσης (Σ) από τους πίνακες διαπραγμάτευσης και τα δελτία τιμών για τους τίτλους των πιο πάνω εκδοτών, όταν διαπιστώσει ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην παρουσίαση της σήμανσης στις αξίες των εκδοτών, θα έχουν εκλείψει.

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, στο πλαίσιο της εξέτασης του περιεχόμενου των Εκθέσεων των Ανεξάρτητων Ελεγκτών στις Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις των Εισηγμένων Εταιρειών στη ΝΕΑ Αγορά του Χρηματιστηρίου για το έτος που έληξε στις 31/12/2025, αποφάσισε τα ακόλουθα:

Α. Οι τίτλοι των πιο κάτω εταιρειών θα συνεχίσουν να παρουσιάζονται με σήμανση στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών της αγοράς τους, με βάση την παράγραφο 2.2.6 Α(α) της ΚΔΠ 379/2014 (ως τροποποιήθηκε), λόγω του περιεχομένου της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31.12.2025, ως ακολούθως:

Φαρμακευτικό Κέντρο Α.Ε.: Έμφαση Θέματος

Αιχμή Α.Ε. Σύμβουλοι Επενδύσεων: Ουσιώδης Αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας

Aeonic Securities C.I.F. Plc: Γνώμη με Επιφύλαξη

C.O. Cyprus Opportunity Energy Public Company Ltd: Ουσιώδης Αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας

Henan Wandi Minerals Public Company Ltd: Ουσιώδης Αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας (Material uncertainty related to going concern)

Οι τίτλοι της εταιρείας «Upyachting Management Plc θα παρουσιάζονται με σήμανση (Σ) στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών στην Αγορά τους (με βάση την παράγραφο 2.2.6 Α(α) της ΚΔΠ 379/2014 ως τροποποιήθηκε), λόγω «Ουσιώδης Αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας» στην Έκθεση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή, για το έτος που έληξε στις 31/12/2025.

Επιπλέον, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου αποφάσισε σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 της ΚΔΠ 379/2014 (όπως έχει τροποποιηθεί), να αφαιρέσει τη σήμανση (Σ) από τις μετοχές της εταιρείας «First Advisory and Holdings S.A.», στους πίνακες διαπραγμάτευσης και τα δελτία τιμών του ΧΑΚ, εφόσον ο λόγος που οδήγησε στην παρουσίαση της σήμανσης στις αξίες της, έχει εκλείψει.

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου θα τεθούν σε ισχύ την Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026.

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου θα προβεί σε αφαίρεση της σήμανσης (Σ) από τους πίνακες διαπραγμάτευσης και τα δελτία τιμών για τους τίτλους των πιο πάνω εταιρειών (σημεία Α και Β πιο πάνω), όταν διαπιστώσει ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην παρουσίαση της σήμανσης στις αξίες τους, θα έχουν εκλείψει.

Πηγή: ΚΥΠΕ