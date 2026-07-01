Οριακές απώλειες κατέγραψε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο

Μικρές απώλειες κατέγραψε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί κατά 0,11% και να κλείνει στις 305,56 μονάδες.

Απώλειες σε ποσοστό 0,10% παρουσίασε ο Δείκτης FTSE/CySE 20, κλείνοντας στις 179,80 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε στις €137.043,38.

Απώλειες κατέγραψαν ο δείκτης της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 0,06%, ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς κατά 0,14% και ο δείκτης των Ξενοδοχείων κατά 1,24%, ενώ ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών παρέμεινε αμετάβλητος.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €75.519,13 (πτώση 0,62% – τιμή κλεισίματος €9,55), οι τίτλοι της Δήμητρα Επενδυτική με €37.752,21 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €1,645), οι τίτλοι της Logicom με €9.420,28 (άνοδος 1,27% – τιμή κλεισίματος €3,20), οι τίτλοι της Woolworth (Cyprus) Properties με €4.841,19 (άνοδος 0,79% – τιμή κλεισίματος €0,256) και οι τίτλοι της Blue Island Plc με €3.674,00 (πτώση 4,19% – τιμή κλεισίματος €1,60).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 3 κινήθηκαν ανοδικά, 6 καθοδικά, ενώ 2 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 110.

Πηγή: ΚΥΠΕ