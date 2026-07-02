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Θλίψη στον επιχειρηματικό κόσμο: Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Σιακόλας, ιδρυτής του Ομίλου CTC

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Τα Διοικητικά Συμβούλια, η Διεύθυνση και το προσωπικό των εταιρειών του Ομίλου CTC εξέφρασαν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή τους προς την οικογένεια του εκλιπόντος.

Τον θάνατο του Νίκου Κυπριανού Σιακόλα, ιδρυτή και επί δεκαετίες Εκτελεστικού Προέδρου του Ομίλου CTC, ανακοίνωσε με βαθιά θλίψη ο Όμιλος. Ο εκλιπών διετέλεσε ακολούθως Επίτιμος Ισόβιος Πρόεδρος της CTC.

Ο Νίκος Σιακόλας υπήρξε ένας από τους πλέον γνωστούς και δραστήριους επιχειρηματίες της Κύπρου. Ξεκίνησε την επιχειρηματική του πορεία στις αρχές της δεκαετίας του 1950 και συνέχισε μέχρι το τέλος της ζωής του να εργάζεται, να σχεδιάζει και να προωθεί νέα έργα και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ομίλου CTC, διακρινόταν για το όραμα, το δημιουργικό του πνεύμα, την εργατικότητα, την επιμονή και τη μεθοδικότητά του. Παρέμεινε προσηλωμένος στην επίτευξη των στόχων του, λειτουργώντας ως ηγέτης, εμπνευστής και καθοδηγητής για τους συνεργάτες του, οι οποίοι έτρεφαν προς το πρόσωπό του ιδιαίτερο σεβασμό και εκτίμηση.

Η επιχειρηματική του δραστηριότητα επεκτάθηκε σε πολλούς τομείς, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στη χώρα, προσφέροντας εργασία και ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης σε χιλιάδες εργαζομένους.

Παράλληλα με την επιχειρηματική του δράση, ο Νίκος Σιακόλας ανέπτυξε σημαντική κοινωνική και φιλανθρωπική δραστηριότητα, στηρίζοντας έργα κοινής ωφέλειας. Για τη συνολική προσφορά του τιμήθηκε με μεγάλο αριθμό διακρίσεων από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Τα Διοικητικά Συμβούλια, η Διεύθυνση και το προσωπικό των εταιρειών του Ομίλου CTC εξέφρασαν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή τους προς την οικογένεια του εκλιπόντος.

Ο Όμιλος CTC αναφέρει ότι θα συνεχίσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα, παραμένοντας προσηλωμένος στις αξίες και στις αρχές που κληροδότησε ο ιδρυτής του.

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