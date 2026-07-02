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ΑΗΚ: Σε αυτές τις περιοχές τον Ιούλιο θα εγκατασταθούν έξυπνοι μετρητες - Αναλυτικά ο κατάλογος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Υπενθυμίζεται πως για την ασφαλή αντικατάσταση του μετρητή απαιτείται διακοπή της παροχής για χρονικό διάστημα που δεν αναμένεται να υπερβεί τα 20 λεπτά.

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ανακοινώνει ότι για όλο τον μήνα Ιούλιο, συνεχίζεται η μαζική εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε όλες τις Περιφέρειες στις πιο κάτω περιοχές:

Λευκωσία:

Γέρι

Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Δημήτρη Χριστόφια.

Εκατέρωθεν των Λεωφόρων Γρίβα Διγενή και Αθαλάσσας, μέχρι τα όρια της Οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ

Λεμεσός:

Λεμεσός

Περιοχή μεταξύ των Οδών Θεόδωρου Ποταμιάνου, Παναγιώτη Σέκκερη, Ρήνου, Γεώργιου Αβέρωφ, Πάφου και Λεωφόρου Ομονοίας

Εκατέρωθεν της Μαρίνου Γερουλάνου από το ύψος της Λεωφόρου Ομονοίας μέχρι τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας Λεμεσού

Άγιος Τύχωνας-Παρεκκλησιά-Πύργος

Νότια του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας Λεμεσού από το ύψος της Οδού Αγίας Βαρβάρας μέχρι και το ύψος της Οδού Χειμάρας

Αμμόχωστος:

Παραλίμνι

Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Κάππαρη από τον κυκλικό κόμβο Αγίας Τριάδας μέχρι το ύψος της Οδού Λευκάδας

Πρωταράς

Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Πρωταρά - Κάβο Γκρέκο από το ύψος της Λεωφόρου Πρωταρά μέχρι το ύψος της Οδού Κόννου

Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Πρωταρά – Κάβο Γκρέκο από το ύψος της Λεωφόρου Περνέρα μέχρι και το ύψος της Οδού Προφήτη Ηλία

Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Περνέρα

Υπενθυμίζεται πως για την ασφαλή αντικατάσταση του μετρητή απαιτείται διακοπή της παροχής για χρονικό διάστημα που δεν αναμένεται να υπερβεί τα 20 λεπτά. Η Αρχή απολογείται για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία.

Tags

ΑΗΚ - ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

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