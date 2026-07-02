Η κυπριακή αγορά επιταχύνει τη μετάβαση στη βιωσιμότητα μέσω του Διατραπεζικού Έργου ESG

Δύο χρόνια μετά την έναρξη του Διατραπεζικού Έργου ESG, το οποίο διαχειρίζεται η Artemis Credit Bureau σε συνεργασία με την ICAP CRIF, μέλος του διεθνούς Ομίλου CRIF S.p.A., τα αποτελέσματα καταδεικνύουν τη σταδιακή αλλά ουσιαστική ενσωμάτωση των κριτηρίων Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) στo κυπριακό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, 2.319 επιχειρήσεις έχουν προσκληθεί μέχρι στιγμής να συμμετάσχουν στην πλατφόρμα αξιολόγησης βιωσιμότητας Synesgy, εκ των οποίων 1.213 επιχειρήσεις έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία αξιολόγησής τους, μετρώντας το επίπεδο βιωσιμότητάς τους. Το ποσοστό συμμετοχής αποτελεί ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την κυπριακή οικονομία λαμβάνοντας υπόψη ότι η ωριμότητα σε θέματα βιωσιμότητας εξακολουθεί να βρίσκεται σε αναπτυσσόμενο στάδιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου Τραπεζών, η ανταπόκριση των επιχειρήσεων αποδεικνύει ότι η βιωσιμότητα δεν αντιμετωπίζεται πλέον αποκλειστικά ως κανονιστική υποχρέωση, αλλά ως σημαντικός παράγοντας επιχειρηματικής ανθεκτικότητας, ανταγωνιστικότητας και πρόσβασης σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρωταγωνιστούν

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το 90% των πιστοποιημένων επιχειρήσεων ανήκουν στην κατηγορία των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) η οποία δεν εμπίπτει στις άμεσες κανονιστικές απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών για υποχρεωτική δημοσιοποίηση στοιχείων βιωσιμότητας. Η ενεργή συμμετοχή των ΜμΕ αποδεικνύει ότι αναγνωρίζουν τη στρατηγική αξία του ESG για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητά τους.

Θετικά σημάδια ωρίμανσης της αγοράς

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης καταγράφει μια κανονική κατανομή με μέσο όρο βαθμολογίας "C" και ευθυγραμμίζεται με τα διεθνή ευρήματα αξιολογήσεων μέσω της πλατφόρμας Synesgy, γεγονός που αποτελεί ισχυρή ένδειξη ευρείας υιοθέτησης των αρχών βιωσιμότητας από τις κυπριακές επιχειρήσεις.

Βελτιωμένες επιδόσεις στον περιβαλλοντικό πυλώνα

Στον πυλώνα του Περιβάλλοντος (Environmental), τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η κυπριακή αγορά παρουσιάζει συνολική πρόοδο σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο αξιολόγησης. Οι επιχειρήσεις εμφανίζονται περισσότερο ευαισθητοποιημένες σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ενεργειακής αποδοτικότητας, παρακολούθησης των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων και υιοθέτησης βιώσιμων πρακτικών λειτουργίας.

Ενίσχυση των κοινωνικών κριτηρίων

Στον κοινωνικό πυλώνα (Social), η συνολική εικόνα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Η ανάλυση δείχνει ότι οι κυπριακές επιχειρήσεις παρουσιάζουν σαφή βελτίωση στα κοινωνικά κριτήρια ESG. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη μεγαλύτερη έμφαση που δίνεται πλέον σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού, υγείας και ασφάλειας, εκπαίδευσης προσωπικού, ίσων ευκαιριών και κοινωνικής υπευθυνότητας.

Πρόοδος και στην Εταιρική Διακυβέρνηση

Θετικά είναι τα ευρήματα και στον πυλώνα της Εταιρικής Διακυβέρνησης (Governance). Η συνολική εικόνα της ανάλυσης καταδεικνύει ότι οι κυπριακές επιχειρήσεις ενισχύουν σταδιακά τις πρακτικές διακυβέρνησής τους, υιοθετώντας διαδικασίες που προάγουν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη σωστή διαχείριση κινδύνων. Παρά το γεγονός ότι η αγορά εξακολουθεί να βρίσκεται σε σχετικά πρώιμο στάδιο οργανωσιαικής ωριμότητας, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι η κατεύθυνση είναι σαφώς θετική και ότι οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ολοένα και περισσότερο τη σημασία της ισχυρής εταιρικής διακυβέρνησης ως βασικό πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης.

Καταληκτικά, τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι η αγορά παρουσιάζει σταδιακή πρόοδο και στους τρεις πυλώνες του ESG, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι κυπριακές επιχειρήσεις επενδύουν ολοένα και περισσότερο σε πρακτικές που ενισχύουν την ανθεκτικότητα, τη διαφάνεια και τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητά τους.