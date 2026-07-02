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Κέρδη κατέγραψε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο γενικός δείκτης με άνοδο 0,74% έκλεσε στις 307,82 μονάδες

Κέρδη κατέγραψε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (XAK), με τον Γενικό Δείκτη να ενισχύεται κατά 0,74% και να κλείνει στις 307,82 μονάδες.

Άνοδο επίσης σε ποσοστό 0,74% παρουσίασε και ο Δείκτης FTSE/CySE 20, ο οποίος έκλεισε στις 181,13 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε στις €113.529,96.

Στον ημερήσιο όγκο συναλλαγών περιλήφθηκε και μία απλή προσυμφωνημένη συναλλαγή στην Ellinas Finance Public Company Ltd, η οποία αφορούσε 122.812 μετοχές στην τιμή των €0,36 ανά μετοχή, συνολικής αξίας περίπου €44.212.

Κέρδη κατέγραψαν ο δείκτης της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 0,84% και ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς κατά 0,08%, ενώ ο δείκτης των Ξενοδοχείων παρέμεινε αμετάβλητος. Απώλειες σε ποσοστό 0,24% σημείωσε ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Ellinas Finance Public Company Ltd με €44.212,32 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €0,38), οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €16.347,80 (άνοδος 1,62% – τιμή κλεισίματος €9,705), οι τίτλοι της Δήμητρα Επενδυτική με €14.271,57 (πτώση 0,30% – τιμή κλεισίματος €1,64), οι τίτλοι της Logicom με €13.488,00 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €3,20) και οι τίτλοι της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €7.638,50 (πτώση 1,94% – τιμή κλεισίματος €5,05).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, εννέα κινήθηκαν ανοδικά, τρεις καθοδικά, ενώ πέντε παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών περιορίστηκε στις 67.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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