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Το Υπουργικό ενέκρινε εφαρμογή Σχεδίου Στήριξης Απασχόλησης στον ξενοδοχειακό τομέα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η επιδότηση της απασχόλησης των εργοδοτουμένων θα καταβληθεί άμεσα στις δικαιούχες επιχειρήσεις,

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την Πέμπτη τη διαδικασία εφαρμογής και χρηματοδότησης του Ειδικού Σχεδίου Στήριξης Απασχόλησης στον Ξενοδοχειακό Τομέα, ανοίγοντας τον δρόμο για την άμεση καταβολή της επιδότησης στις δικαιούχες επιχειρήσεις για την περίοδο του Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου, η απόφαση λήφθηκε κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στις 2 Ιουλίου.

Όπως αναφέρεται, η επιδότηση της απασχόλησης των εργοδοτουμένων θα καταβληθεί άμεσα στις δικαιούχες επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε επιχείρηση θα υποβάλει εκ των προτέρων στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπεύθυνη Δήλωση και Ανάληψη Υποχρέωσης.

Το Υπουργείο σημειώνει ότι η σχετική Υπεύθυνη Δήλωση και Ανάληψη Υποχρέωσης έχει ήδη αποσταλεί ηλεκτρονικά σε όλες τις επιχειρήσεις που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο Ειδικό Σχέδιο, το οποίο αφορά την περίοδο του Απριλίου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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ΞενοδοχείαΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟαπασχόλησηΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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