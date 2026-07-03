Βιομηχανία: Αυξημένος κατά 4,6% o τζίρος τον Απρίλιο του 2026

Ανοδικά κινείται ο κύκλος εργασιών στον τομέα της βιομηχανίας, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.

Κατά τον μήνα Απρίλιο 2026, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία έφθασε τις 143,1 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 4,6% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Απρίλιο 2026 ο δείκτης έφθασε τις 149,2 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 5,1% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025. Αύξηση παρατηρήθηκε επίσης στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων κατά 5,6%, της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 5,5% και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 1,3%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2026, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.