Λετυμπιώτης: Μετά τον Σεπτέμβριο στη Βουλή η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση , σ' εξέλιξη η διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, χαρακτήρισε τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση ως το επόμενο μεγάλο βήμα της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι αποτελεί βασική προτεραιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη. Όπως ανέφερε, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, έχει ήδη καταρτίσει ένα συνολικό πλαίσιο προτάσεων για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος. Στόχος της πολιτείας, είπε, είναι αφενός η διατήρηση ισχυρών δημόσιων οικονομικών και μιας ανθεκτικής οικονομίας, προϋπόθεση που επιτρέπει την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

Ο κ. Λετυμπιώτης σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές παρεμβάσεις προς αυτή την κατεύθυνση, όπως η φορολογική μεταρρύθμιση, οι δύο αναβαθμίσεις του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και η πλήρης αποκατάσταση της ΑΤΑ στο 100% μετά από χρόνια. Όπως είπε, το επόμενο σημαντικό βήμα είναι η υλοποίηση μιας συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των συνταξιούχων, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα του συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ανέφερε ακόμη ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επαφές από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τους κοινωνικούς εταίρους, στους οποίους παρουσιάστηκε το βασικό πλαίσιο των εισηγήσεων της εκτελεστικής εξουσίας.

Οι θέσεις των κοινωνικών εταίρων και των πολιτικών δυνάμεων θα ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, ώστε να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα είναι προς όφελος των συνταξιούχων.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στόχος της κυβέρνησης είναι, μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, το σχετικό νομοσχέδιο να είναι έτοιμο μετά τον Σεπτέμβριο, ώστε να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για συζήτηση και ψήφιση.