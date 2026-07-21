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Με οριακά κέρδη έκλεισε την Τρίτη το ΧΑΚ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 307,88 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 0,41%

Με οριακά κέρδη έκλεισε την Τρίτη η χρηματιστηριακή συνάντηση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 307,88 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 0,41%, ενώ η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €179.912,25.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 180,97 μονάδες, επίσης με άνοδο 0,41%.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε ο δείκτης των Ξενοδοχείων με 0,79%, ενώ ακολούθησαν η Κύρια Αγορά με κέρδη 0,38% και η Εναλλακτική Αγορά με άνοδο 0,05%. Αντίθετα, απώλειες σημείωσε ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών, με ποσοστό 0,96%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €86,714.2800 (τιμή κλεισίματος €9,99 – άνοδος 0,55%), της Demetra Holdings με €30,714.2900 (τιμή κλεισίματος €1,52 – πτώση 0,98%), της The Cyprus Cement με €15,683.4000 (τιμή κλεισίματος €1,30 – πτώση 1,51%), της K+G Complex με €8,619.2600 (τιμή κλεισίματος €0,43 – πτώση 6,11%) και της Blue Island με €6,800.0000 (τιμή κλεισίματος €1,70 – άνοδος 3,03%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά, 10 καθοδικά και 3 αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 113.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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