Προσλήψεις, προαγωγές, μισθοί στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης δημόσιας υπηρεσίας

Σε φάση ουσιαστικών εξελίξεων εισέρχεται η μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, καθώς ενώπιον της Βουλής δρομολογούνται αλλαγές που αγγίζουν τον πυρήνα της λειτουργίας του Δημοσίου. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα νομοσχέδια για τις προσλήψεις και τις προαγωγές, ενώ παράλληλα συζητήσεις γίνονται για την αναθεώρηση των μισθολογικών κλιμάκων, σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού του κρατικού μηχανισμού. Η συζήτηση επί των νομοσχεδίων που προωθούν αλλαγές στη διαδικασία προσλήψεων και αξιολόγησης υποψηφίων για θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών πλήρωσης κενών θέσεων. Είναι κοινή αντίληψη ότι η αναθεώρηση του υφιστάμενου συστήματος είνα...