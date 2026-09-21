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| Οικονομία

Καταγράφεται η ετοιμότητα των επιχειρήσεων για ηλεκτρονική τιμολόγηση και ψηφιακή αναφορά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Μέσω ερωτηματολογίου που έχει ετοιμαστεί στο πλαίσιο των εργασιών της Διατμηματικής Ομάδας για την ηλεκτρονική τιμολόγηση

Τον βαθμό ετοιμότητας των κυπριακών επιχειρήσεων σε θέματα ηλεκτρονικής τιμολόγησης και ψηφιακής αναφοράς καταγράφουν και αξιολογούν οι αρμόδιες αρχές, μέσω ερωτηματολογίου που έχει ετοιμαστεί στο πλαίσιο των εργασιών της Διατμηματικής Ομάδας για την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Το ζήτημα, όπως ενημερώνει η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) τα μέλη της, αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει των σημαντικών αλλαγών που αναμένονται τα επόμενα χρόνια σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν τις διαδικασίες τιμολόγησης και υποβολής δεδομένων των επιχειρήσεων, καθώς και τα πληροφοριακά τους συστήματα και τις εσωτερικές τους διαδικασίες.

Όπως σημειώνει η ΟΕΒ, μέσω του ερωτηματολογίου επιδιώκεται να καταγραφεί η υφιστάμενη κατάσταση, ο βαθμός ετοιμότητας των επιχειρήσεων, οι πιθανές προκλήσεις και οι ανάγκες προσαρμογής, καθώς και τα μέτρα καθοδήγησης και υποστήριξης που θα μπορούσαν να διευκολύνουν τη μετάβαση στις νέες απαιτήσεις.

Επισημαίνει παράλληλα ότι με αυτό τον τρόπο επιχειρείται η καλύτερη αποτύπωση των αναγκών της κυπριακής επιχειρηματικής κοινότητας και στον προγραμματισμό των επόμενων βημάτων για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στην Κύπρο.

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα και θα πρέπει να συμπληρωθεί το αργότερο μέχρι το τέλος της Κυριακής, 27 Σεπτεμβρίου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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