Ευρωζώνη: Επτά στις δέκα επιχειρήσεις επενδύουν στην Τεχνητή Νοημοσύνη με ίδιους πόρους

Στους δικούς τους οικονομικούς πόρους αναμένεται να βασιστούν κυρίως οι επιχειρήσεις της ευρωζώνης για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη, σύμφωνα με blog της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Όπως αναφέρεται στο blog που υπογράφουν οι Annalisa Ferrando, Sara Lamboglia, Judit Rariga, and Maurice Schmidt και το οποίο βασίζεται στην Έρευνα για την Πρόσβαση των Επιχειρήσεων στη Χρηματοδότηση (SAFE), το 72% των επιχειρήσεων που σχεδιάζουν επενδύσεις στην AI κατά τους επόμενους 12 μήνες σκοπεύει να χρησιμοποιήσει εσωτερικά κεφάλαια, όπως ταμειακές ροές και διακρατηθέντα κέρδη.

Αντίθετα, τα τραπεζικά δάνεια, οι επιχορηγήσεις και η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) επιλέγονται από μόλις το 16% των επιχειρήσεων. Μικρό ποσοστό 6% εξετάζει τη χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων ή venture capital ενώ μόλις το 1% εξετάζει την έκδοση χρεογράφων.

Ορισμένες επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη επιλέξει συγκεκριμένη πηγή χρηματοδότησης. Το 18% δεν επέλεξε καμία από τις αναφερόμενες επιλογές χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με τους συντάκτες, η πρόσβαση σε εξωτερική χρηματοδότηση συνδέεται στενά με το είδος της επένδυσης. Οι επιχειρήσεις που επενδύουν σε υλικές υποδομές, όπως εξοπλισμό και συστήματα δεδομένων, έχουν περισσότερες πιθανότητες να συνδυάσουν εσωτερική και εξωτερική χρηματοδότηση, καθώς τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εξασφαλίσεις.

Αντίθετα, επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο, όπως η πρόσληψη ειδικών στην AI ή η εκπαίδευση προσωπικού, δυσκολεύονται να προσελκύσουν τραπεζική χρηματοδότηση επειδή θεωρούνται άυλα περιουσιακά στοιχεία.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η ισχυρή εξάρτηση από ίδιους πόρους ενδέχεται να περιορίσει τον ρυθμό και την κλίμακα υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ευρωπαϊκή οικονομία, αναδεικνύοντας την ανάγκη για χρηματοδοτικά εργαλεία που θα στηρίζουν όχι μόνο τις υλικές αλλά και τις άυλες επενδύσεις που απαιτεί η ψηφιακή μετάβαση.

Αυξημένο ενδιαφέρον για επενδύσεις

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν περίπου 5.000 επιχειρήσεις από ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, καταγράφει αυξημένο ενδιαφέρον για επενδύσεις σε τεχνολογίες και εργαλεία AI.

Σχεδόν οι μισές από τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα (49%) προγραμματίζουν να διαθέσουν τα κονδύλια τους για την τεχνητή νοημοσύνη σε σχετικές τεχνολογίες και εργαλεία, τα οποία αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των προγραμματισμένων επενδύσεων.

Ακολουθεί σε κοντινή απόσταση το 46% των επιχειρήσεων που δίνουν προτεραιότητα στην εκπαίδευση του προσωπικού τους, αναδεικνύοντας το γεγονός ότι η επιτυχής υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης εξαρτάται τόσο από τις δεξιότητες όσο και από την τεχνολογία.

Η υποδομή δεδομένων αποτέλεσε το επίκεντρο για το 40% των επιχειρήσεων, ενώ μόλις το 12% στοχεύει στην πρόσληψη ειδικών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, το 38% των επιχειρήσεων δεν επέλεξε καμία από τις προαναφερθείσες κατηγορίες.