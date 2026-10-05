Πιο ανθεκτική στην κρίση η κυπριακή οικονομία, εκπλήσσει οίκους αξιολόγησης

Πιο ανθεκτική στη γεωπολιτική κρίση αποδεικνύεται η κυπριακή οικονομία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των οίκων αξιολόγησης. Παρά τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στις τιμές ενέργειας και τον πληθωρισμό, εκφράζεται η θέση ότι η θετική πορεία της απασχόλησης και των επενδύσεων καθώς και η αυξανόμενη σημασία τομέων πέραν του τουρισμού, έχουν περιορίσει τις επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη. Αντέχει τις πιέσεις «Είναι γεγονός ότι η παγκόσμια αβεβαιότητα που απορρέει από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις παρεμβάσεις στο διεθνές εμπόριο που σχετίζονται με τους δασμούς...

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