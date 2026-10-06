Ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο άνοιγμα

Ανοδικά κινήθηκαν οι ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο σχεδόν μίας εβδομάδας. Την άνοδο στον κλάδο υγείας ηγήθηκε η μετοχή της Genmab.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύθηκε κατά 0,8%, στις 638,41 μονάδες, στις 10:27 ώρα Ελλάδας, οδεύοντας προς την τρίτη συνεχόμενη ημέρα κερδών.

Η μετοχή της δανέζικης εταιρείας βιοτεχνολογίας Genmab σημείωσε άνοδο 7,6%, ενώ ο ευρύτερος ιατροφαρμακευτικός κλάδος ενισχύθηκε κατά 1,6%.

Την ίδια ώρα, το ευρώ κινείτο κοντά σε χαμηλό 17 μηνών, καθώς επικρατεί πολιτική αβεβαιότητα μετά την προκήρυξη πρόωρων εκλογών στην Ισπανία από τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ.

Πηγή: ΚΥΠΕ