Ιάπωνες επενδυτές: Πωλήσεις ξένων ομολόγων για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα

Οι καθαρές πωλήσεις ξένων ομολόγων ανήλθαν σε 503,6 δισ. γεν (3,19 δισ. δολάρια), το χαμηλότερο εβδομαδιαίο ποσό των τελευταίων τριών εβδομάδων, σύμφωνα με στοιχεία του ιαπωνικού Υπουργείου Οικονομικών.

Την Τετάρτη, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς κρατικού ομολόγου έφθασε στο 5,3645%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 24,5 ετών, εν μέσω ανησυχιών για τον πληθωρισμό και το δημόσιο χρέος. Την ίδια εβδομάδα, η απόδοση του ιαπωνικού 10ετούς κρατικού ομολόγου ανήλθε στο 3,122%, υψηλό 30ετίας.

Η άνοδος των ιαπωνικών επιτοκίων άρχισε να επαναφέρει στη χώρα μέρος των μεγάλων επενδύσεων που διατηρούνται στο εξωτερικό, σηματοδοτώντας αξιοσημείωτη μεταβολή στις παγκόσμιες ροές κεφαλαίου.

Από την αρχή του έτους, οι Ιάπωνες επενδυτές έχουν προχωρήσει σε καθαρές πωλήσεις ξένων ομολόγων αξίας περίπου 5,08 τρισ. γεν, το υψηλότερο ποσό από το 2022. Οι εκροές ενδέχεται να στηρίξουν το γεν και να ασκήσουν πιέσεις στις αγορές ομολόγων, στις οποίες η Ιαπωνία αποτελούσε βασικό αγοραστή επί δεκαετίες.

Το πλεονέκτημα απόδοσης των ξένων ομολόγων περιορίζεται, ενώ το κόστος αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου καθιστά τα ιαπωνικά κρατικά ομόλογα ολοένα πιο ανταγωνιστικά έναντι των αμερικανικών και ευρωπαϊκών τίτλων.

Πηγή: ΚΥΠΕ