The Landmark Nicosia: Πωλήθηκε το 70% των κατοικιών

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης ο Αριστοτέλης Καρυτινός, Διευθύνων Σύμβουλος της PRODEA Investments και ο Αχιλλέας Δωροθέου, Διευθύνων Σύμβουλος της MHV, το επενδυτικό πρόγραμμα για το ξενοδοχειακό χαρτοφυλάκιο προβλέπει CapEx περίπου 252 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια αφορούν την ανάπτυξη, ανακατασκευή, αναβάθμιση και επέκταση των ξενοδοχειακών ακινήτων. Σημειώνεται ότι το ξενοδοχειακό χαρτοφυλάκιο της MHV περιλαμβάνει εννέα ξενοδοχεία με συνολικά 1.253 δωμάτια, ενώ η συνολική αξία των ακινήτων (GAV - Gross Asset Value) ανέρχεται σε 671 εκατ. ευρώ. Με την ολοκλήρωση των επενδύσεων, το GAV εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 1,23 δισ. ευρώ.

Στον οικιστικό τομέα, τα projects της MHV εκτιμάται ότι μετά την ολοκλήρωσή τους θα αντιστοιχούν σε GAV 207,5 εκατ. ευρώ. Το σχετικό επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει οικιστικό CapEx 94 εκατ. ευρώ και περισσότερα από 18.000 τ.μ. προς ανάπτυξη, ενώ η μέση τιμή πώλησης εκτιμάται σε περίπου 11.400 ευρώ ανά τ.μ.

Με την ολοκλήρωση των έργων και την ωρίμανση των επενδύσεων, η διοίκηση αναμένει ότι η δραστηριότητά της MHV στις τρεις αγορές θα αποδίδει σταθεροποιημένο EBITDA άνω των 79 εκατ. ευρώ, ενώ το σταθεροποιημένο ADR (Average Daily Rate - Μέση Τιμή Δωματίου) εκτιμάται σε περίπου 500 ευρώ.

Στην Κύπρο, το χαρτοφυλάκιο της MHV περιλαμβάνει το The Landmark Nicosia, Autograph Collection, τους δύο πύργους The Landmark Residences και The Landmark Offices στη Λευκωσία, καθώς και το Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, Limassol, το Nammos Limassol, 20 κατοικίες στο ParkTower και την υπό ανάπτυξη οικιστική ανάπτυξη The Residences at Parklane στη Λεμεσό, η οποία βρίσκεται σε φάση μελέτης και περιλαμβάνει 37 κατοικίες υπό τη Marriott International.

Στη Λευκωσία, το The Landmark Nicosia, Autograph Collection, μετά από επένδυση ύψους 90 εκατ. ευρώ, περνά σε μια νέα φάση. Πρόκειται για το πρώτο ξενοδοχείο στην Κύπρο που εντάσσεται στη συλλογή Autograph Collection της Marriott International. Διαθέτει 265 δωμάτια και 18 σουίτες, ballroom 1.075 τ.μ., δέκα αίθουσες συναντήσεων, περισσότερα από 10.000 τ.μ. κήπων, τα εστιατόρια Sumosan, Orangery και Vetrina και τρεις πισίνες, εκ των οποίων δύο εξωτερικές και μία εσωτερική. Το project, ωστόσο, επεκτείνεται πέρα από το ξενοδοχείο, με το The Landmark Nicosia Towers να περιλαμβάνει το οικιστικό σκέλος The Landmark Residences και τον πύργο γραφείων The Landmark Offices.

Το The Landmark Residences αναπτύσσεται σε πύργο 17 ορόφων και περιλαμβάνει 54 κατοικίες ενός, δύο ή τριών υπνοδωματίων, καθώς και τρεις Sky Villas με ιδιωτικές πισίνες και αστικούς κήπους. Ήδη 38 κατοικίες έχουν πωληθεί. Το 50% των αγοραστών είναι Κύπριοι και το 15% Έλληνες, ενώ στο αγοραστικό κοινό περιλαμβάνονται επίσης επενδυτές από τη Ρωσία, την Ινδία και την Αίγυπτο.

Στον ίδιο πυρήνα ανάπτυξης βρίσκεται το The Landmark Offices, ένας πύργος γραφείων 16 ορόφων και 27 χιλ. τ.μ. Το 60% των χώρων έχει ήδη ενοικιαστεί, ενώ οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί καλύπτουν συνολικά το 94% της διαθεσιμότητας.

Μεταξύ των μισθωτών περιλαμβάνονται ήδη γραφεία της EY. Η ολοκλήρωση και η πλήρης λειτουργική αξιοποίηση των χώρων αναμένεται στο τέλος Νοεμβρίου, ενώ οι κατοικίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές του 2027.

Στη Λεμεσό, το Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, Limassol αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της επενδυτικής παρουσίας της MHV στην Κύπρο. Το ξενοδοχείο, μέλος του The Luxury Collection της Marriott International, διαθέτει 222 δωμάτια, 34 suites και 18 ανεξάρτητες Park Villas. Αναπτύσσεται σε έκταση 10 εκταρίων, δίπλα σε αμμώδη παραλία 300 μέτρων με Γαλάζια Σημαία, και συνδυάζει πολυτελή διαμονή, γαστρονομία, ευεξία, αθλητικές δραστηριότητες, luxury retail και οικιστικές αναπτύξεις. Στον ευρύτερο προορισμό λειτουργεί το Nammos Limassol, ενώ το εμπορικό «χωριό» φιλοξενεί καταστήματα διεθνών οίκων. Η ανάπτυξη συμπληρώνεται από το ParkTower και το υπό ανάπτυξη The Residences at Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, Limassol.

Ελλάδα

Στις επενδύσεις της Prodea, μέσω της MHV, στην Ελλάδα περιλαμβάνεται το Moxy Athens City στην πλατεία Ομονοίας το οποίο στεγάζεται σε ιστορικό κτίριο που ανακαινίστηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2022. Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται επίσης δύο lifestyle ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας, το Ergon House Athens που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία και το Domes Mitropoleos που βρίσκεται υπό ανάπτυξη. Στο Πόρτο Χέλι, ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2027 η πρώτη φάση επένδυση του Aliis Resort Porto Heli - MGallery Collection. Στην Πάρο, κοντά στη Νάουσα, δρομολογείται η ανάπτυξη του Porto Paros Resort. Η έναρξη εργασιών τοποθετείται στις αρχές του 2027, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030. Στη Μήλο, η επέκταση της μονάδας που σχεδιάζει η Prodea για το παραθαλάσσιο θέρετρα Domes White Coast έχει "παγώσει". Η επανέναρξη εργασιών προγραμματίζεται για τις αρχές του 2027 με την ολοκλήρωση της επέκτασης να τοποθετείται εντός του 2028.



Ιταλία

Τέλος, στην Ιταλία, το Bellevue Suites & Spa, στην καρδιά της Cortina d'Ampezzo στους Δολομίτες, αποτελεί το βασικό project της MHV στην αγορά. Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε διαδικασία πλήρους αναδιαμόρφωσης και προβλέπεται να λειτουργήσει υπό το νέο brand Emblems Collection της Accor.

Μαρία Τσιβγέλη / ΑΠΕ-ΜΠΕ