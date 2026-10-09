Ταύτιση απόψεων ΔΗΚΟ-ΣΕΚ για ταμεία προνοίας και βασικές πτυχές του συνταξιοδοτικού

Σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι, παρά τη θετική πορεία της κυπριακής οικονομίας, παραμένουν σημαντικές κοινωνικές εκκρεμότητες, με κυριότερη τη βελτίωση των συντάξεων και της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ εξέφρασε τη θετική προσέγγιση του κόμματος σε συγκεκριμένες πρόνοιες της προτεινόμενης μεταρρύθμισης και χαιρέτισε την προτεινόμενη αύξηση της βασικής σύνταξης, η οποία αναμένεται να ωφελήσει σημαντικό αριθμό χαμηλοσυνταξιούχων. Επίσης, χαιρέτισε τον τερματισμό του δανεισμού από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τη δημιουργία επενδυτικού ταμείου για τη στήριξη των συντάξεων, πρόταση που, όπως ανέφερε, αποτελεί πάγια θέση του κόμματος.

Ο κ. Παπαδόπουλος σημείωσε ότι η στήριξη μιας τόσο σημαντικής μεταρρύθμισης προϋποθέτει τη διασφάλιση βασικών αρχών. «Για το Δημοκρατικό Κόμμα είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι κανένας συνταξιούχος δεν θα υποστεί μείωση της σύνταξής του, ότι δεν θα προκύψει αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στο άμεσο μέλλον και ότι η μεταρρύθμιση δεν θα επιβαρύνει τα δημόσια οικονομικά κατά τρόπο που να θέτει σε κίνδυνο τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη πορεία της οικονομίας», ανέφερε.

Στη συνάντηση υπογραμμίστηκε επίσης η ανάγκη διαφύλαξης της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σεβασμού των αρχών που έχουν συμφωνηθεί με τους κοινωνικούς εταίρους. Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ ανέφερε ότι η μεταρρύθμιση δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά, αλλά να συνδυάσει την επάρκεια των συντάξεων με τη δημοσιονομική υπευθυνότητα και την προστασία των δικαιωμάτων των σημερινών και μελλοντικών συνταξιούχων.

Ο κ. Παπαδόπουλος επανέλαβε ότι η μεταρρύθμιση πρέπει να περιλαμβάνει και την πρόταση να καταστούν υποχρεωτικά τα Ταμεία Προνοίας. Όπως ανέφερε, η πρόταση θα ωφελήσει τη συντριπτική πλειοψηφία των υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα και αποτελεί θέση κοινά αποδεκτή με τη ΣΕΚ.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση πρέπει να προχωρήσει με τη σύμφωνη γνώμη των κοινωνικών εταίρων και ότι ο κοινωνικός διάλογος πρέπει να ολοκληρωθεί «το συντομότερο δυνατόν». Το ΔΗΚΟ στηρίζει την προώθηση της μεταρρύθμισης, με προτεραιότητα την προστασία των συνταξιούχων, την κοινωνική δικαιοσύνη και την οικονομική σταθερότητα της χώρας.

Πηγή: ΚΥΠΕ