Κεραυνός: Υπέρ της ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης και μεγαλύτερης ευελιξίας στη δημοσιονομική διακυβέρνηση

Οι Υπουργοί συμφώνησαν την Παρασκευή επί της δέσμης, στη βάση συμβιβαστικού εγγράφου της Ιρλανδικής Προεδρίας. Στόχος της είναι η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Προβλέπει ενίσχυση της εποπτείας σε επίπεδο ΕΕ και μείωση των εμποδίων για τους σημαντικότερους φορείς διαπραγμάτευσης και μεταδιαπραγμάτευσης στην Ένωση, με σκοπό τον περιορισμό του ρυθμιστικού κατακερματισμού και του κόστους συμμόρφωσης για τις διασυνοριακές χρηματοπιστωτικές εταιρείες.

Ο κ. Κεραυνός συνεχάρη την Ιρλανδική Προεδρία για τις προσπάθειές της και ανέφερε ότι η συμφωνία βασίστηκε στην πρόοδο που είχε επιτευχθεί επί Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών χρηματαγορών, διασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική συμμετοχή των εθνικών εποπτικών αρχών.

Οι Υπουργοί αντάλλαξαν επίσης απόψεις για την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα, με βάση πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναγνώρισαν την πρόοδο των τελευταίων ετών ως προς την ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος, την οποία χαρακτήρισαν βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Υπογράμμισαν την ανάγκη για μέτρα απλούστευσης που θα διευκολύνουν τις διασυνοριακές συναλλαγές, με προσεκτική εφαρμογή ώστε να μην επηρεαστεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Κεραυνός επανέλαβε τη διαχρονική θέση της Κύπρου υπέρ της ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης, με στόχο έναν ανθεκτικό, ανταγωνιστικό και ενοποιημένο τραπεζικό τομέα. Τόνισε ότι οι επερχόμενες νομοθετικές προτάσεις πρέπει να αντιμετωπίζουν τον κατακερματισμό των τραπεζικών υπηρεσιών και να προωθούν την απλούστευση των διαδικασιών, χωρίς να διακυβεύεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Στη συνεδρία της Ευρωομάδας την Πέμπτη, όπου συζητήθηκε ο αντίκτυπος των εξελίξεων στην αγορά ενέργειας στις δημοσιονομικές και διαρθρωτικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ, ο Υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι η συνέχιση και η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εντείνουν την αβεβαιότητα και τους κινδύνους για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό. Ανέφερε ότι η ενεργειακή αυτονομία της ΕΕ μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ενίσχυση των επενδύσεων στην παραγωγή και την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. Η μετάβαση αυτή, πρόσθεσε, απαιτεί σημαντικό χρόνο και μεγάλες επενδύσεις, σε μια περίοδο περιορισμένου δημοσιονομικού χώρου και σημαντικής πίεσης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Για τον λόγο αυτό, ανέφερε ότι η Κύπρος συντάσσεται με τα κράτη μέλη που υποστηρίζουν την παροχή πρόσθετης ευελιξίας στο πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης. Όπως εξήγησε, η ευελιξία θα επιτρέψει τη χρηματοδότηση τόσο άμεσων μέτρων στήριξης όσο και μεσοπρόθεσμων επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων για την επίτευξη του στόχου της πράσινης μετάβασης. Καταλήγοντας, τόνισε ότι η ευελιξία αυτή πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών.

Στις λοιπές αποφάσεις του ECOFIN περιλαμβάνονται η έγκριση του αναθεωρημένου Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού-Διαρθρωτικού Σχεδίου της Τσεχίας και η επέκταση της ρήτρας διαφυγής για την Ελλάδα, για δαπάνες που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια. Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης συμπεράσματα για τη χρηματοδότηση για το κλίμα ενόψει της COP31, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αττάλεια από τις 9 έως τις 20 Νοεμβρίου 2026, καθώς και τους όρους εντολής για τη συμμετοχή της ΕΕ στη σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της G20, στις 15 Οκτωβρίου στη Μπανγκόκ.

Πηγή: ΚΥΠΕ