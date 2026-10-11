Αναδιάρθρωση δανείων: Η διαδικασία, οι επιλογές και τα λάθη που πρέπει να αποφευχθούν

Για έναν δανειολήπτη που δυσκολεύεται να εξυπηρετήσει το δάνειό του, η αδυναμία πληρωμής δεν σημαίνει αυτομάτως ότι θα χάσει το ακίνητό του. Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει μια σειρά από στάδια, με βασικό στόχο να δοθεί χρόνος για εξεύρεση λύσης και, όπου είναι εφικτό, για αναδιάρθρωση της οφειλής. Το κρίσιμο στοιχείο, ωστόσο, είναι η στάση του ίδιου του δανειολήπτη. Η έγκαιρη επικοινωνία, η ειλικρινής παρουσίαση της οικονομικής του κατάστασης και η συνεργασία με τον δανειστή μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας δείχνουν ότι σημαντικό μέρος των υποθέσεων που μπαίνουν στη διαδικασία των ειδοποιήσεων δεν καταλήγει σε πλειστηριασμό. Περίπου το 30% των υποθέσεων διευθετήθηκε συναινετικά, ενώ ένα ακόμη 5% βρισκόταν σε ενεργέ...